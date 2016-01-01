كيفية صلاة خسوف القمر.. وقتها ودعاؤها



كيفية صلاة خسوف القمر كيفية صلاة خسوف القمر



كيفية صلاة خسوف القمر، سؤال محل بحث الكثيرين خاصة لغرض العلم والمعرفة، فقد ورد ذكر ظاهرتي الكسوف والخسوف في السنة النبوية من غير تفريق بين الكلمتين، فتارة ينسب الخسوف للشمس كما في حديث السيدة أسماء-رضي الله عنها- المتفق على صحته: «خَسَفَتِ الشَّمْسُ علَى عَهْدِ رَسولِ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ-، فَدَخَلْتُ علَى عَائِشَةَ وَهي تُصَلِّي، فَقُلتُ: ما شَأْنُ النَّاسِ يُصَلُّونَ؟ فأشَارَتْ برَأْسِهَا إلى السَّمَاءِ..»، ومرة أخرى يُنسب الكسوف للشمس والقمر معًا كما في حديث أبي مسعود -رضي الله عنه-: «إنَّ الشَّمْسَ والقَمَرَ لا يَنْكَسِفانِ لِمَوْتِ أحَدٍ مِنَ النَّاسِ، ولَكِنَّهُما آيَتانِ مِن آياتِ اللَّهِ، فإذا رَأَيْتُمُوهُما، فَقُومُوا، فَصَلُّوا»، والأشهر على ألسنة الفقهاء تخصيص الكسوف للشمس، وتخصيص الخسوف للقمر، وهو الأفصح كما قال الإمام النووي.



كيفية صلاة خسوف القمر:



وينادَى لصلاة الكسوف بقول المنادي: «الصلاة جامعة»، ولا يؤذن لـ صلاة الخسوف؛ لأن الأذان للصلوات المفروضة، وتصلى ركعتين جماعة وهي الأفضل أو فرادى، وفي كل ركعة قيامان وقراءتان وركوعان وسجدتان، ثم يخطب الإمام بعدها، ويذكر المصلين والناس فيها بعظمة الله وقدرته، ويحثهم على الاستغفار والرجوع إليه، والتوبة من الذنوب والمعاصي وفعل الخير، ويحذرهم من الغفلة عنه سبحانه وتعالى.

قد يعجبك أيضا...

والدليل على كيفية صلاة الخسوف ما ورد في الصحيح عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا أنها قَالَتْ: كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَصَلَّى بِالنَّاسِ، فَأَطَالَ القِرَاءَةَ، ثُمَّ رَكَعَ، فَأَطَالَ الرُّكُوعَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، فَأَطَالَ القِرَاءَةَ وَهِيَ دُونَ قِرَاءَتِهِ الأُولَى، ثُمَّ رَكَعَ، فَأَطَالَ الرُّكُوعَ دُونَ رُكُوعِهِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ قَامَ، فَصَنَعَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ قَامَ فَقَالَ: «إِنَّ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ لاَ يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ، وَلَكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ يُرِيهِمَا عِبَادَهُ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ، فَافْزَعُوا إِلَى الصَّلاَةِ» (صحيح البخاري2/38).وقت صلاة خسوف القمر:تصلى وقت حدوث الخسوف إلى انتهائه؛ لأنها مرتبطة بسبب، فإذا فات السبب انتهى وقتها، وهي من السنة القولية والعملية للنبي -صلى الله عليه وسلم-؛ ففي حديث أبي بكرة - رضي الله عنه-: «قَامَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَجُرُّ رِدَاءَهُ حتَّى دَخَلَ المَسْجِدَ، فَدَخَلْنَا، فَصَلَّى بنَا رَكْعَتَيْنِ حتَّى انْجَلَتِ الشَّمْسُ»، ومن الحديث يُستدل على أن وقت الصلاة يستمر إلى انجلاء الخسوف أو الكسوف؛ فقد صلى النبي -صلى الله عليه وسلم- بالناس حتى ذهبا.دعاء صلاة خسوف القمر:لا يوجد لـ صلاة الخسوف أدعية ثابتة لكنه ورد بعض الأدعية فى الأثر منها: «الحمد لله حمدًا دائمًا طاهرًا طيبًا مباركًا فيه.. ملء السماوات وملء الأرض.. وملء ما بينهما.. وملء ما شئت من شيء بعد.. أحق ما قال العبد.. وكُلُنا لَكَ عبد.اللهم كما آمنا به ولم نره فلا تفرق بيننا وبينهُ حتى تُدخلنا مُدخله.. واحشرنا تحت لوائهِ.. برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم أمة محمد رحمة عامة كافة . اللهم إنا نستغفرُكَ ونتوب إليك.. توبة عبد ظالمِ لنفسهِ لا يملك لنفسهِ ضرًا ولا نفعا.. ولا موتًا ولا حياةً ولا نشورا. اللهم اهدنا فيمن هديت.. وعافنا فيمن عافيت.. وتولنا فيمن توليت.. وبارك لنا فيما أعطيت.. وقنا واصرف عنا شر ما قضيت.. نستغفرُكَ ونتوب إليك.. فلولا أنت ما تبنا إليك.اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك. اللهم هب لنا عملًا صالحًا يقربنا إليك. اللهم إنا نستهدى بك فاهدنا.. ونستعين بكَ فأعنّا.. ونستعيذ بكَ فأعذنا.. ونتوكل عليك فاكفنا. اللهم أكفنا همّ الدنيا والآخرة. اللهم رب النبى مُحمد -صلى الله عليه وسلم-.. اغفر لنا ذنوبنا.. وأذهب غيظ قلوبنا.. وأجرنا من مُضلات الفتن ما أحييتنا.الحمد لله كما ينبغى لجلال وجهك ولعظيم سلطانك.. سبحانهُ ما أعظم شأنه. اللهم صل على سيدنا مُحمد.. النبى الأمي.. الطاهر الذكي.. الذى قال فيه العظيم.. وإنك لعلى خُلق عظيم.. وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدارهِ العظيم. اللهم ارزقنا شفاعته.. وأوردنا حوضه.. ولا تحرمنا زيارة مسجده.. واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأُ بعدها أبدا.... اللهم اجزهِ عنا يا ربنا خير ما جزيت به نبيًا عن قومه.. ورسولًا عن رسالتهِ.رفع اليدين بالدعاء في صلاة الخسوف:عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: «بَيْنَمَا أَنَا أَرْمِي بِأَسْهُمِي فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِذْ انْكَسَفَتْ الشَّمْسُ فَنَبَذْتُهُنَّ وَقُلْتُ لَأَنْظُرَنَّ إِلَى مَا يَحْدُثُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي انْكِسَافِ الشَّمْسِ الْيَوْمَ فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ رَافِعٌ يَدَيْهِ يَدْعُو وَيُكَبِّرُ وَيَحْمَدُ وَيُهَلِّلُ حَتَّى جُلِّيَ عَنْ الشَّمْسِ فَقَرَأَ سُورَتَيْنِ وَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ».الجماعة في صلاة خسوف القمر:صلاة الخسوف انقسمت فيها المذاهب الأربعة قسمين: الأول: ذهب الحنفية إلى اعتبار أن صلاة الخسوف صلاة فردية يصليها كل وحده، وتابعهم المالكية في رأيهم، الثاني: قال الحنابلة بسنية صلاة الخسوف والكسوف في جماعة ولم يفرقوا بين الصلاتين، وعند الشافعية يسن أن تصلى جماعةً في المسجد.خطبة صلاة الخسوف:تعددت أقوال الفقهاء في الخطبة بعد صلاة الخسوف :ثانيًا: الحنفية والحنابلة: صرح الحنفية بعدم وجوب الخطبة في صلاة الخسوف، كما ذهب لذلك الحنابلة، وما ورد من فعل النبي -صلى الله عليه وسلّم- من أنه خطب بالناس بعد أن صلى بالناس الخسوف ما كان إلا لبيان بعض الأحكام المتعلقة بالصلاة.ثالثًا: المالكية: اتخذوا موقفًا وسطًا؛ فقالوا باستحباب نوعٍ من الوعظ بعد الصلاة، لكنهم لم يروا أن يكون بعدها خطبةً شبيهةً بخطبة الجمعة؛ من جلوس الخطيب والاستراحة القصيرة بين الخطبتين، ودليلهم أنّ الكثير من الصحابة رووا هيئة صلاة الخسوف ولم يذكروا خطبةً بعدها، وما روته السيدة عائشة -رضي الله عنها- محمولٌ على نوعٍ من الوعظ يشبه الخطبة.