هل يجوز للأب التمييز بين الأبناء في العطية حال الحياة ؟ .. مستشار المفتي يجيب



هل يجوز للأب التمييز بين الأبناء هل يجوز للأب التمييز بين الأبناء

هل يجوز التمييز بين الأبناء في العطية ؟ .. سؤال ورد الى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بفيسبوك ، وأجاب الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية خلال البث المباشر ، قائلا: إذا كان حال حياة الأب فلا بلأس فهو حر يتصرف في ماله كما يشاء ، أما إذا كان ميراثا فلا يجوز تمييز احد على احد بل تطبق الأنصبة الشرعية .



وأضاف عاشور: يستحب تمييز احد الأبناء في العطية حال حياة الأب إذا كان هذا الابن او البنت لديه ظروف خاصة كمرض او دخله لا يكفيه فهنا يجوز تمييزه في العطاء .



حكم التفريق بين الأبناء في العطية



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قال الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بـ دار الإفتاء المصرية، إن الأصل أنه لا يجوز التفضيل بين الأبناء إلا إذا كان هناك مبرر شرعي فى هذا التفضيل.وأضاف "فخر" في لقاء له بإحدى الفضائيات ، فى إجابته عن سؤال متصل يقول فيه " أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر بالعدل بين الأبناء حتى فى القبلة، فكيف يستقيم ذلك برغم تصرف شخص حر فى ماله بأن يكتب لمن يشاء من أولاده أكثر من الآخر ؟"، أنه لا يجوز التفضيل بين الأبناء وبعضهم البعض، ولكن يجب أن يساوي الأب فى العطية بين أبنائه، ولكن إذا كان هناك مبرر فى تفضيل أحد الأبناء على غيره فلا مانع من ذلك.وتابع قائلًا: " أن الإنسان له أن يتصرف فى أمواله كيفما يشاء وهو على قيد الحياة ومحاسب على هذه التصرفات أمام الله سبحانه وتعالى ولكن من الأفضل له ألا يكون هناك تفاضل بين أبنائه حتى لا يكون هناك أحقاد فيما بينهم".حكم التفضيل بين الأبناء في الهبةمن جانبه قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن التسوية بين الأبناء فى الهبة والعطية الأصل فيها أنها مستحبة ومطلوبة شرعًا ، ولكنها ليست واجبة ، ومن يخالف ذلك يكون قد ارتكب مكروهًا وليس مُحرمًا.وأضاف "ممدوح" عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، أثناء إجابته عن سؤال ورد اليه تقول فيه " ما حدود الهبة بين الأبناء؟"، أنه عندما يفاضل الآباء بين الأبناء بأن يعطوا أحدًا من أبنائهم أكثر من الأخر فهو بذلك لم يرتكب مكروهًا ولكن هناك سببًا فى هذا التفاضل كأن يكون هناك ولد مريض والآخر صحيح البدن أو أن يكون أحدهم بارا والأخر عاقا. فقد نص العلماء على أن التفاضل بين الأبناء فى الهبة تجوز بلا كراهية.