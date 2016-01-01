خالد الجندي يفضح أساليب تزوير الفتاوى ويحذر الناس.. فيديو

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خالد الجندي

حذر الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، من أساليب تزوير الفتاوى واقتطاع الأحاديث من سياقها.

وقال الجندي، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، عبر فضائية "dmc"، اليوم الاثنين: "يعني أنا مثلًا قلت إن القرآن حرم الخمر على مراحل، وقلت إن الآية الفلانية محرمتش الخمر بشكل صريح، وأكتر من آية كده برضه لحد الآية الرابعة، فقالوا إني قلت إن القرآن لم يحرم الخمر".

وأضاف: هؤلاء المضللون أعداء للدين والوطن، قائلا "حسبي الله في ما نقل عن ألسنتنا ما لم نقله".

وتابع: "متصدقوش أي حاجة بتتقال في السوشيال ميديا، لكن لازم تتأكد من الأمر بنفسك، ولازم نراعي سياق الكلام".

المصدر: elbalad

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