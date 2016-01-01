حذر الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، من أساليب تزوير الفتاوى واقتطاع الأحاديث من سياقها.
وقال الجندي، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، عبر فضائية "dmc"، اليوم الاثنين: "يعني أنا مثلًا قلت إن القرآن حرم الخمر على مراحل، وقلت إن الآية الفلانية محرمتش الخمر بشكل صريح، وأكتر من آية كده برضه لحد الآية الرابعة، فقالوا إني قلت إن القرآن لم يحرم الخمر".
وأضاف: هؤلاء المضللون أعداء للدين والوطن، قائلا "حسبي الله في ما نقل عن ألسنتنا ما لم نقله".
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على خالد الجندي يفضح أساليب تزوير الفتاوى ويحذر الناس.. فيديو
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق