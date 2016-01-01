صفقات تبادلية .. الزمالك في حيرة من إغراءات عروض بيراميدز

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الزمالك في حيرة من إغراءات عروض بيراميدز

أشهر قليلة تفصل كل الأندية عن الميركاتو الصيفي وستعلن الأندية المصرية عن اللاعبين المنضمين حديثا لصفوفها، وهناك بعض الفرق ما زالت فى صراعات من أجل ضم لاعبين بارزين داخل الدوري المصري، رغم توقف النشاط الكروي بسبب فيروس كورونا.

واعلن المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك أمس علي اقتراب 3 صفقات من العيار الثقيل ، ولكن ترددت انباء اكثر منذ شهرين بأن هناك صفقات متبادلة بين الزمالك وبيراميدز ولكن لا احد يعلم من هم اللاعبين .

وعلم صدي البلد ، من مصادر مطلعه من نادي بيراميدز ، ان ادارة النادي عرضت بالفعل علي نادي الزمالك بضم محمد عبدالغني مدافع الفريق و10 ملايين جنيه مقابل عبدالله بكري وأحمد أيمن منصور .

وشدد المصدر ، علي اننا كنا نتابع محمد عبدالغني المدافع الصاعد منذ ظهوره الأول مع نادي الزمالك بعد تألقه وثقته فى نفسه داخل الملعب رغم صغر سنه .

وتابع ، من الممكن أن يرفض نادي الزمالك ذلك العرض فى التفريط بـ محمد عبدالغني ، ولكن علينا أن ننتظر رد مسئولي الزمالك .

المصدر: elbalad

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