

أودي تبدأ بتطوير سيارة كهربائية من نوع جديد أودي تبدأ بتطوير سيارة كهربائية من نوع جديد

أعنت أودي عن مشروع Artemis الجديد لتطوير سيارة كهربائية مختلفة عن ما عدناه أو توقعناه.



في مشروع Artemis سيكون تركيز أودي منصباً على تطوير سياراتها الكهربائية من ناحية المستخدم أكثر مما هو تطوير تقني، ومن الممكن أن يستخدم المشروع الموارد والتقنيات من الشركات الأخرى في مجموعة فولكس واجن، في النهاية تهدف أودي لصنع سيارة كهربائية عالية الكفاءة مزودة بتقنيات قيادة ذاتية متقدمة وقالت أودي أن فريقها الإبداعي “سيطور أنظمة جديدة تتمحور كلياً حول هذه السيارة، ما يتطلب تصميم نموذج عمل جديد لمرحلة الاستخدام بأكملها”.



يبدو حتى الآن أن مشروع Artemis مستقل عن مشاريع أودي الأخرى لسياراتها الكهربائية، ومن المتوقع أن تصل سيارة Artemis في وقت ما من عام 2024.