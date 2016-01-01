

تويوتا تستعد للكشف عن الفيس ليفت الجديد من فورتشنر تويوتا تستعد للكشف عن الفيس ليفت الجديد من فورتشنر

تستعد شركة تويوتا لطرح فيس ليفت جديد لسيارة فورتشنر SUV عالميًا في الرابع من يونيو الجاري، وشوهدت السيارة أكثر من مرة أثناء اختبارها بالفعل، ويتوقع بشكل كبير توفر السيارة بنفس المحرك الحالي للبنزين أو الديزل.



ويرصد "عالم السيارات" خمس أشياء لابد أن تعرفها عن الفيس ليفت الجديد، وهي كالتالي:



تصميم جديد

بالمقارنة بالطراز الحالي قبل الفيس ليفت، فإن سيارة تويوتا فورتشنر 2020 ستحصل على بعض التغييرات في التصميم الخارجي لتبدو أكثر أناقة، وسيظهر ذلك في الواجهة المعاد تصميمها والصادم الأمامي المحدث والمصابيح الأمامية المعدلة والمصابيح الخلفية والعجلات المعدنية الجديدة.محرك بمعايير انبعاثات قياسيمن المتوقع أن تأتي السيارة الجديدة بنفس محرك البنزين رباعي الاسطوانات سعة 2.7 لترًا والمتوافق مع معايير الانبعاثات الهندي BS6 ونفس محرك الديزل رباعي الاسطوانات سعة 2.8 لترًا المتوفر حاليًا للبيع في الدولة، وينتج محرك البنزين قوة 166 حصانًا مع عزم دوران يصل إلى 245 نيوتن.متر مقترنًا بناقل حركة يدوي من 5 سرعات أو أوتوماتيك من 6 سرعات.ومن ناحية أخرى، يولد محرك الديزل قوة 177 حصانًا وعزم دوران يصل إلى 420 نيوتن.متر، ويقترن بناقل حركة يدوي من 6 سرعات، ويزداد عزم الدوران بمقدار 30 نيوتن.متر مع ناقل الحركة الأوتوماتيك ذو الست سرعات، كما يتوقع وجود خيار الدفع الرباعي بشكل اختياري مع إصدار الديزل.ميزات جديدةلم تحصل التغييرات على الشكل الخارجي فقط، بل كان للمقصورة الداخلية نصيب في ذلك، فمن المرجح أن يكون هناك تنجيدًا جديدًا للمقاعد مع الاحتفاظ بتصميم لوحة العدادات وسيتم توفير ميزات التحكم في السرعات والتحكم التلقائي في المناخ والمقاعد الأمامية القابلة للتعديل كهربائيًا و7 وسائد هوائية، كما ستوفر تويوتا دعم أبل كار بلاي وأندرويد أوتو.تاريخ إطلاق متوقععلى الرغم من استعداد الشركة لإظهار السيارة الجديدة في الرابع من يونيو الجاري، إلا أن توفرها في السوق الهندي سيكون بعد بضعة أشهر، ونتوقع إطلاق السيارة الجديدة بحلول نهاية العام الجاري.سعر متوقعتوفر تويوتا النماذج الحالية قبل الفيس ليفت الجديد في الهند بأسعار ما بين 37,310 – 39,415 دولار أمريكي، وتقدم سيارات الديزل من تويوتا فورتشنر بأسعار تبدأ من 39,699 دولار أمريكي، لذا فالأسعار ستكون قريبة من هذه الأرقام.







