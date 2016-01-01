أعلنت شركة المنصور للسيارات، الوكيل الحصري للعلامات التجارية شيفروليه وأوبل وإم جي في السوق المصري، عن زيادة أسعار طراز شيفروليه ماليبو 2020 اعتباراَ من غداَ أول يونيو.
وأوضحت الشركة في بيان أسعار حصل كونتكت كارز على نسخه منه، عن زيادة تترواح بين 50 إلى 60 ألف جنيه على أسعار شيفروليه ماليبو 2020.
ليرتفع سعر ماليبو الفئة الأولى LS إلى 389,990 جنيه بدلا من 340,000 جنيه، كما وصل سعر الفئة الثانية LT إلى 419,990 جنيه بدلا من 360,000 جنيه، وزيادة الفئة الثالثة LTZ إلى 449,990 بدلا من 400,000 جنيه مصري.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على المنصور يعلن زيادة أسعار شيفروليه ماليبو 2020 أول يونيو
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق