

المنصور يعلن زيادة أسعار شيفروليه ماليبو 2020 أول يونيو المنصور يعلن زيادة أسعار شيفروليه ماليبو 2020 أول يونيو

أعلنت شركة المنصور للسيارات، الوكيل الحصري للعلامات التجارية شيفروليه وأوبل وإم جي في السوق المصري، عن زيادة أسعار طراز شيفروليه ماليبو 2020 اعتباراَ من غداَ أول يونيو.



وأوضحت الشركة في بيان أسعار حصل كونتكت كارز على نسخه منه، عن زيادة تترواح بين 50 إلى 60 ألف جنيه على أسعار شيفروليه ماليبو 2020.



ليرتفع سعر ماليبو الفئة الأولى LS إلى 389,990 جنيه بدلا من 340,000 جنيه، كما وصل سعر الفئة الثانية LT إلى 419,990 جنيه بدلا من 360,000 جنيه، وزيادة الفئة الثالثة LTZ إلى 449,990 بدلا من 400,000 جنيه مصري.

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تعتمد شيفروليه ماليبو 2020 على محرك رباعي الاسطوانات سعة 1.5 لتر تيربو، يولد قوة 163حصان، وعزم أقصى للدوران يصل 250 نيوتن/ متر، ينقل القوة للعجلات ناقل حركة سادسي السرعات أوتوماتيك.يذكر أن شركة المنصور خفضت أسعار شيفروليه ماليبو 2020 منتصف شهر مايو الجاري بواقع 50 ألف جنيه على الفئات الثلاثة.