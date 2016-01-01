

شاهد | تفاصيل مذهلة في أحدث صور للشمس: تخطف الأنفاس شاهد | تفاصيل مذهلة في أحدث صور للشمس: تخطف الأنفاس

كشفت صور جديدة اُلتقطت، عن قرب للشمس، عن تفاصيل مذهلة للنجم المركزي للمجموعة الشمسية.



وتم التقاط الصور من قبل المحاضر الجامعي المتقاعد، بول أندرو، من مرصد حديقته في دوفر بمقاطعة كينت في بريطانيا.



واستعان «أندرو»، البالغ 66 عامًا، بتلسكوب (لوند 152)، من أجل التقاط هذه الصور للشمس بكل تفاصيلها النارية والخاطفة للأنفاس.

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وأنفق «أندرو» آلاف الجنيهات الاسترلينية على مجموعة أدواته المحترفة حسب «سبوتنيك».ويؤكد «أندرو» أن التقاط صور للشمس ليس سهلًا، لطبيعتها المتغيرة باستمرار خاصةً عند رصدها من المملكة المتحدة، حيث يواجه دائمًا معركة مستمرة مع الظروف الجوية السيئة والمضطربة، ما يؤثر على الرؤية.وأردف «أندرو»: «يمكن أن يكون الأمر محبطًا في معظم الأوقات، لكن عندما تحصل على تلك اللحظات القصيرة من الرؤية الجيدة الثابتة، وتلتقط بنجاح بعض التفاصيل الدقيقة، فإن كل هذه الإحباطات وعملك الشاق يصبحان يستحقان ذلك».