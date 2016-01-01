شاهد | تفاصيل مذهلة في أحدث صور للشمس: تخطف الأنفاس

آخر الأخبارعلم وتقنية › شاهد | تفاصيل مذهلة في أحدث صور للشمس: تخطف الأنفاس

صورة الخبر: شاهد | تفاصيل مذهلة في أحدث صور للشمس: تخطف الأنفاس
شاهد | تفاصيل مذهلة في أحدث صور للشمس: تخطف الأنفاس

كشفت صور جديدة اُلتقطت، عن قرب للشمس، عن تفاصيل مذهلة للنجم المركزي للمجموعة الشمسية.

وتم التقاط الصور من قبل المحاضر الجامعي المتقاعد، بول أندرو، من مرصد حديقته في دوفر بمقاطعة كينت في بريطانيا.

واستعان «أندرو»، البالغ 66 عامًا، بتلسكوب (لوند 152)، من أجل التقاط هذه الصور للشمس بكل تفاصيلها النارية والخاطفة للأنفاس.

وأنفق «أندرو» آلاف الجنيهات الاسترلينية على مجموعة أدواته المحترفة حسب «سبوتنيك».

ويؤكد «أندرو» أن التقاط صور للشمس ليس سهلًا، لطبيعتها المتغيرة باستمرار خاصةً عند رصدها من المملكة المتحدة، حيث يواجه دائمًا معركة مستمرة مع الظروف الجوية السيئة والمضطربة، ما يؤثر على الرؤية.

وأردف «أندرو»: «يمكن أن يكون الأمر محبطًا في معظم الأوقات، لكن عندما تحصل على تلك اللحظات القصيرة من الرؤية الجيدة الثابتة، وتلتقط بنجاح بعض التفاصيل الدقيقة، فإن كل هذه الإحباطات وعملك الشاق يصبحان يستحقان ذلك».

المصدر: المصرى اليوم

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على شاهد | تفاصيل مذهلة في أحدث صور للشمس: تخطف الأنفاس

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
56953

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager