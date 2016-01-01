

ثوريوم: السيارة التي تعمل لـ100 عام دون بنزين أو كهرباء ثوريوم: السيارة التي تعمل لـ100 عام دون بنزين أو كهرباء

تستعد شركة "ليزر باور سيستم" بالتعاون مع الشركة العريقة في مجال السيارات "كاديلاك" للكشف عن نموذج سيارة اختبارية لا تعمل بالوقود أو الكهرباء وتستطيع السير لمدة تصل إلى 100 عام.



السيارة تعرف باسم "ثوريوم" وتعتمد في طاقتها على الثوريوم الكثيف جدًا، الذي لديه القدرة أن يولد كمية هائلة من الحرارة.



كات الشركة تختبر بأجزاء صغيرة من الثوريوم، وليزر يسخن الماء ويولد البخار ويزود توربينًا صغيرًا بالطاقة.

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يكفي القول أن غرام واحد من هذه المادة ينتج طاقة أكثر من 28 ألف لتر من البنزين، و8 غرامات ستزود سيارة عادية بالطاقة لمدة قرن واحد.وكانت ’كاديلاك‘ قد طرحت تقنية الاتصالات V2V (المركبة – إلى – المركبة) على متن سيارة CTS السيدان في العام 2017، وهي تستخدم تقنية مخصّصة للاتصالات قصيرة المدى (DSRC). وبالاعتماد على رسالة السلامة الأساسية (Basic Safety Message) كمرتكز للنظام، يمكن توسعة نطاق تقنية V2V ليغطّي البنية التحتية للطرقات وباقي مستخدمي الطرق (من ضمن هذا مثلاً راكبي الدرّاجات الهوائية، المشاة، إلخ.) مما يولّد بيئة اتصال بين المركبة ومحيطها V2X. وباستخدام تقنية V2X، يمكن إعلام المركبات المتوافقة مع هذه التقنية حول ظروف الطريق المنطوية على مخاطر، ووضعيات إشارات المرور الضوئية، ومناطق العمل المتغيّرة وغيرها المزيد من الأمور الهامّة الأخرى.ثوريوم: السيارة التي تعمل لـ100 عام دون بنزين أو كهرباءومن خلال مجال تغطية يبلغ 1,000 قدم تقريباً، فإنه يمكن تنبيه السائقين حول المخاطر المحتمَلة في وقت مسبق بهدف تفادي التصادم.