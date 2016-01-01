علماء بريطانيون يكتشفون سبب أكبر انقراض جماعي على الأرض

اكتشف علماء بريطانيون، سبب الانقراض الديفوني المتأخر، الذي حدث قبل 359 مليون سنة.
ويفيد موقع Science Advances، بأن العلماء يؤكدون على أن السبب الأكثر احتمالا لحدوث اكبر انقراض للحياة في تاريخ كوكب الأرض، هو تأثير الأشعة فوق البنفسجية، هذه الأشعة كانت قاتلة لمعظم الكائنات الحية التي عاشت في العصر الديفوني نتيجة استنفاد طبقة الأوزون بسبب الاحترار العالمي، الذي هو جزء من دورة الأرض الطبيعية.
واكتشف الباحثون نماذج من النباتات المتحجرة، يفترض أنها تعود للعصر الديفوني، في جرينلاند وجبال الأنديز في بوليفيا، وعند إذابتها في حمض الهيدروفلوريك، تمكن الباحثون من فصل أبواغ النباتات القديمة، هذه الأبواغ تتميز بشكلها الغريب وخاصة شكل أشواكها.
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