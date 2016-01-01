تصدرت المطربة نهال نبيل ترند جوجل بعد إعلان الفنانة مي فاروق إصابتها بفيروس كورونا.
وأعلنت مي فاروق الخبر عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك« وادي خبر من أسوأ الأخبار اللي عرفتها دعواتكم للجميلة حبيبتي نهال نبيل ومامتها بالشفاء أصابهم الفيروس».
وأضافت: "ربنا يزيح عنك حبيبتي ويشفيكي ويعافيكي انتي وماما أزمة وتعدي دعواتكم جميعا".
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التعليقات على بعد إصابتها بفيروس كورونا .. نهال نبيل الأكثر بحثا على جوجل
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