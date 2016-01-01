

بعد إصابتها بفيروس كورونا .. نهال نبيل الأكثر بحثا على جوجل بعد إصابتها بفيروس كورونا .. نهال نبيل الأكثر بحثا على جوجل

تصدرت المطربة نهال نبيل ترند جوجل بعد إعلان الفنانة مي فاروق إصابتها بفيروس كورونا.



وأعلنت مي فاروق الخبر عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك« وادي خبر من أسوأ الأخبار اللي عرفتها دعواتكم للجميلة حبيبتي نهال نبيل ومامتها بالشفاء أصابهم الفيروس».



وأضافت: "ربنا يزيح عنك حبيبتي ويشفيكي ويعافيكي انتي وماما أزمة وتعدي دعواتكم جميعا".

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نهال قامت بإخراج كليب "شامخ" للفنانة السورية أصالة، إلى جانب طرحها ألبوم بعنوان "مفاجأة"وقامت نهال بإخراج كليبات أغاني ألبومها، ومنها " كان واحشني" ، ولو حبيت ترجعلي"، و" هنبدأ حياة"