امتلَك العشرات منها.. شاب يدفع ثمنا باهظا جدا لولعه بالأفاعي

دفع شاب يبلغ من العمر 27 عاما، ثمنا باهظا جدا لولعه بتريبة الأفاعي، حيث لقي مصرعه من جراء لدغة قاتلة.
وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية تفاصيل القصة المأساوية، مشيرة إلى أن الشاب الإسباني المقيم بمدينة الجزيرة الخضراء جنوبي مدريد كان يملك أكثر من 27 ثعبانا وأفعى.
وخلال مداعبته لها، تلقى لدغه ثعبان سام من فصيلة "الحريا" الخطيرة، ليتم نقله إلى المستشفى، الجمعة، وهناك حاول الأطباء مساعدته بانتظار وصول الترياق المناسب من العاصمة مدريد، إلا أن جهودهم باءت بالفشل.
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