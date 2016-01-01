امتلَك العشرات منها.. شاب يدفع ثمنا باهظا جدا لولعه بالأفاعي

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صورة الخبر: امتلَك العشرات منها.. شاب يدفع ثمنا باهظا جدا لولعه بالأفاعي
امتلَك العشرات منها.. شاب يدفع ثمنا باهظا جدا لولعه بالأفاعي

دفع شاب يبلغ من العمر 27 عاما، ثمنا باهظا جدا لولعه بتريبة الأفاعي، حيث لقي مصرعه من جراء لدغة قاتلة.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية تفاصيل القصة المأساوية، مشيرة إلى أن الشاب الإسباني المقيم بمدينة الجزيرة الخضراء جنوبي مدريد كان يملك أكثر من 27 ثعبانا وأفعى.

وخلال مداعبته لها، تلقى لدغه ثعبان سام من فصيلة "الحريا" الخطيرة، ليتم نقله إلى المستشفى، الجمعة، وهناك حاول الأطباء مساعدته بانتظار وصول الترياق المناسب من العاصمة مدريد، إلا أن جهودهم باءت بالفشل.

وثعابين الحريا الذي تعرف أيضا باسم "ذوات المنشار" سمها قاتل أكثر من سم أفعى الكوبرا 5 مرات، وأكثر سمية بـ16 ضعفا من أفاعي فصيلة راسيل.

ويعتبر ثعبان الحريا المسؤول عن وفاة معظم من يتعرضون للدغات الأفاعي السامة في قارة آسيا، فيما يقول العلماء إنه يوجد أكثر من 600 نوع من الأفاعي السامة، من أصل حوالي 3500 فصيلة معروفة من هذه الزواحف.

المصدر: سكاى نيوز عربية

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