

نصائح متعافية من كورونا: مشروبات دافئة وتنفيذ تعليمات الطبيب نصائح متعافية من كورونا: مشروبات دافئة وتنفيذ تعليمات الطبيب

قالت رشا علي متعافية من فيروس كورونا، إن والدتها أصيبت في البداية بالفيروس وبعد ذلك انتقل لها بعد إصابة والدتها بيومين، "كان عندنا إيمان بربنا إننا هنتعافى وأن الموضوع الحالة النفسية مهمة جداً فيه"، لافتة إلى "أننا عملنا تحاليل والأشعة بتاعتنا أثبتت إيجابيتنا والأعراض كانت ظهرت علينا كلها".



وأضافت علي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، في برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية الحدث اليوم، أنها "كانت في عزل تام داخل منزلها ومنعوا دخول أو خروج أحد ولكن من الممكن أن يكون الفيروس قد انتقل لهم من خلال أحد أفراد الديليفري لأنه الشخص الوحيد الذي كانوا يتعاملون معه، وذلك لأن العدوى تكون سريعة جدا في الانتقال".



وتابعت، "عند التأكد من إصابتي ووالدتي بالفيروس قررنا عمل عزل منزلي لأنفسهم كل منهم في غرفة وأن الحالة مستقرة فلا داع من الذهاب للمستشفى وحصلنا على الدواء من خلال متابعة حالتنا مع طبيب ويتم توصيل الدواء لنا إلى الغرف الخاصة بالعزل عن طريق وضع أشقائها الدواء لهم أمام الغرفة والتعامل عن بعد، وتناول مشروبات دافئة باستمرار والأدوية كانت عبارة عن بانادول لتخفيض الحرارة وثروماكس وفيتامين سي وزنك، والاعتماد على الأشياء الطبيعية الليمون والينسون".

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واستكملت، "هناك الكثير من الأعراض زالت والعلاج استمر حوالي 20 يوما"