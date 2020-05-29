

التموين تضع 10 ضوابط للمحال التجارية لمواجهة كورونا التموين تضع 10 ضوابط للمحال التجارية لمواجهة كورونا

أصدر الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قراراً وزارياً جديداً للمحالات التجارية التى تستلزم طبيعة عملها استقبال المواطنين بداخلها، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للحد من مخاطر انتشار فيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 )، لحماية المواطنين من مخاطر العدوى أثناء التسوق.



ونص القرار على قيام مديريات التموين والتجارة الداخلية, بالتنسيق مع الوحدات المحلية، والغرف التجارية على مستوى محافظات الجمهورية، بالتنبيه على كافة المحالات التجارية التى تستلزم طبيعة عملها استقبال المواطنين بداخلها، وعلى سبيل المثال وليس الحصر ( السوبر ماركت ـ محلات الحلوانى ـ محلات بيع الملابس ـ محلات بيع الأحذية …. الخ ) على أن يتم اتباع التعليمات التالية :-



1. عدم السماح المواطنين ( الزبائن ) بدخول المتجر او التسوق بدون ارتداء الكمامة .

قد يعجبك أيضا...

2. تدبير الكمامات بمعرفة المتجر لتوزيعها على الزبائن بسعر التكلفة .3. تدبير القفاز البلاستيك الخفيف بمعرفة المتجر للمواطنين لارتدائه داخل المتجر .4. توفير المواد المطهرة لاستخدام الزبائن في مدخل المتجر .5. التطهير المستمر للمتاجر وكل ما يلامس الزبائن6. الالتزام بالمسافات المقررة في التباعد الاجتماعي عند نقاط الدفع ( الكاشير )7. التزام كافة العاملين بالمتاجر بارتداء الكمامات الطبية والقفاز الطبي.8. الالتزام بالتوجيه الخاص بالحد من عدد الزبائن داخل المتجر بما لا يتجاوز نسبة 25% من السعة الاستيعابية .9. مراعاة الالتزام بالتباعد الاجتماعي بين الزبائن داخل المتجر أو أماكن الانتظار بالخارج .10. حسن معاملة الزبائن والتأكيد على توفر البضائع وحرص المتجر على حمايتهم من العدوى.وشدد المصيلحي علي أن يتم وضع اللافتات الإرشادية التى توضح إجراءات الوقاية والهدف منها، ويتم تعميم هذه التعلميات على كافة المتاجر وما يشابهها، فضلاً عن وضع هذه التعليمات في مكان ظاهر أمام الجمهور ، على ان يتحمل صاحب المتجر المسئولية القانونية في حالة عدم تنفيذ ذلك