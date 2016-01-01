أكد حازم إمام، النجم السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن النادي الأبيض هو الذي كان يستحق التتويج بلقب نادي القرن الافريقي.
وقال حازم إمام، في تصريحات عبر إذاعة "اون سبورت اف ام" :"نادي الزمالك، هو الذي كان يستحق التتويج بلقب القرن الافريقي، لأنه الأكثر تتويجا بالبطولات الافريقية في القرن الماضي".
واضاف :"مفيش زملكاوي، لا يرى أن الفريق الأبيض، هو نادي القرن الحقيقي في افريقيا، وهذا بالبطولات".
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على بالبطولات والإنجازات | حازم إمام: الزمالك نادي القرن الحقيقي
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق