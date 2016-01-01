بالبطولات والإنجازات | حازم إمام: الزمالك نادي القرن الحقيقي



حازم إمام حازم إمام

أكد حازم إمام، النجم السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن النادي الأبيض هو الذي كان يستحق التتويج بلقب نادي القرن الافريقي.



وقال حازم إمام، في تصريحات عبر إذاعة "اون سبورت اف ام" :"نادي الزمالك، هو الذي كان يستحق التتويج بلقب القرن الافريقي، لأنه الأكثر تتويجا بالبطولات الافريقية في القرن الماضي".



واضاف :"مفيش زملكاوي، لا يرى أن الفريق الأبيض، هو نادي القرن الحقيقي في افريقيا، وهذا بالبطولات".

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يذكر ان الزمالك قام بوضع لافتات نادى القرن فوق أسوار النادى بميت عقبة فى ظل قناعات بأحقية الأبيض فى الحصول على هذا اللقب .وقرر الزمالك اللجوء إلى المحكمة الرياضية الدولية خلال الساعات الماضية من أجل استرداد لقب نادى القرن الإفريقي من الاهلى .