طريقة عمل آيس كريم فواكه أحلى من المحلات ..فيديو

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آيس كريم فواكه

آيس كريم فواكه من الحلويات التى يحرص الكثير من الأشخاص على شرائها وتناولها بالأخص فى فصل الصيف، فالنقدم لكم طريقة عمل آيس كريم فواكه من مطبخ الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد.

مقادير آيس كريم فواكه
بطيخ مثلج
كيوي بيوريه مثلج
بودرة كريم شانتي
1 لتر لبن

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- للتزيين
شوكولاتة مذابة
جوز هند
فول سوداني مجروش
فارماسيل

طريقة تحضير آيس كريم فواكه
يخفق اللبن مع بودرة الكريم شانتيه ثم تفرم الفاكهة ثم تخلط مع خليط اللبن.
يحفظ الآيس كريم في المجمد حتى يتماسك تمامًا.
يقدم الأيس كريم مزينًا بالشيكولاتة وجوز الهند والفول السوداني والفارماسيل.

المصدر: برنامج على قد الإيد

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