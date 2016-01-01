طريقة عمل آيس كريم فواكه أحلى من المحلات ..فيديو



آيس كريم فواكه آيس كريم فواكه

آيس كريم فواكه من الحلويات التى يحرص الكثير من الأشخاص على شرائها وتناولها بالأخص فى فصل الصيف، فالنقدم لكم طريقة عمل آيس كريم فواكه من مطبخ الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد.



مقادير آيس كريم فواكه

بطيخ مثلج

كيوي بيوريه مثلج

بودرة كريم شانتي

1 لتر لبن



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- للتزيينشوكولاتة مذابةجوز هندفول سوداني مجروشفارماسيلطريقة تحضير آيس كريم فواكهيخفق اللبن مع بودرة الكريم شانتيه ثم تفرم الفاكهة ثم تخلط مع خليط اللبن.يحفظ الآيس كريم في المجمد حتى يتماسك تمامًا.يقدم الأيس كريم مزينًا بالشيكولاتة وجوز الهند والفول السوداني والفارماسيل.