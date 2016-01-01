10 أعراض لنقص فيتامين د.. وطرق العلاج والأسباب



فيتامين د فيتامين د

قد يعاني الشخص من نقص فيتامين د إذا لم يتعرض لأشعة الشمس الكافية ، وهو فيتامين قابل للذوبان في الدهون ينتجه الجسم عندما يتعرض الجلد لأشعة الشمس لذلك فيتامين د ضروري لمجموعة من وظائف الجسم وتوفر المصادر الغذائية بعض فيتامين د ، ولكن معظمها يأتي من التعرض لأشعة الشمس. بعد أن يأخذ الجسم فيتامين د ، يحتاج إلى تحويله إلى شكله النشط.



يمكن أن يصاب الشخص بالنقص إذا كان الجسم غير قادر على امتصاص الفيتامين أو تحويله إلى شكله النشط في الكبد والكليتين كما يؤدي انخفاض مستويات فيتامين د إلى مجموعة من المشاكل ، خاصةً المتعلقة بالعظام والعضلات.



الأعراض

قد لا ينتج عن نقص فيتامين د أي أعراض ، أو قد يستغرق ظهور الأعراض عدة سنوات. ومع ذلك ، قد يزيد من خطر حدوث مشاكل صحية طويلة المدى.

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بمرور الوقت ، يمكن أن تؤدي المستويات المنخفضة من فيتامين د إلى:ترقق العظام: تصبح العظام رقيقة أو هشة. قد تكون العلامة الأولى هي كسر العظم بسهولة نتيجة لصدمة طفيفة. غالبا ما يصيب كبار السن.تلين العظام: يمكن أن يصيب الأطفال. تصبح العظام لينة ، مما يؤدي إلى تشوهات العظام ، وقصر القامة ، ومشاكل الأسنان ، والعظام الهشة ، والألم عند المشي.يبحث الباحثون عما إذا كانت الأعراض أو الحالات الأخرى ، مثل الاكتئاب وألم العظام والضعف ، قد تنجم عن انخفاض مستويات فيتامين د.العلاجتعتمد حاجة الفرد المحددة لفيتامين د على عوامل مختلفة ، بما في ذلك العمر ، والتعرض للأشعة فوق البنفسجية ، والنظام الغذائي ، والحالة الصحية.وعند نقص فيتامين د قد يحتاج بعض الأشخاص إلى تناول المكملات الغذائية ، ولكن من الأفضل التحدث إلى الطبيب قبل القيام بذلك ، لأن البعض قد يكون له آثار ضارة. سيقوم الطبيب أيضًا بتقديم المشورة بشأن الجرعة المناسبة.تشمل المصادر الغذائية الجيدة لفيتامين د ما يلي:الأسماك الزيتية ، مثل الماكريل أو السلمونلحم كبد البقرجبنهالفطرصفار البيضالأطعمة المدعمة ، بما في ذلك بعض حبوب الإفطار وعصير البرتقال والحليب ومشروبات الصويا والسمنما هي أفضل المصادر الغذائية لفيتامين د؟ تعرف على المزيد هنا.التعرض لأشعة الشمس الطبيعيةيمكن للفترات القصيرة التي تقضيها في الخارج أن تعزز مستويات فيتامين د.ضوء الشمس مهم لتعزيز فيتامين د ، لكن التعرض غير المناسب للشمس يزيد من خطر الإصابة بسرطان الجلد.من أجل التعرض الآمن لأشعة الشمس ، يجب على الشخص قضاء وقت قصير في الهواء الطلق كل يوم بدون واقي من الشمس ومع الساعدين أو اليدين أو أسفل الساقين معرضة للشمس.أسباب نقص فيتامين دالنظام الغذائي: الأشخاص الذين لا يتناولون ما يكفي من الأطعمة الغنية بفيتامين د ، بما في ذلك منتجات الألبان المدعمة والحبوب ، قد يكون لديهم مستويات منخفضة من فيتامين د.عوامل نمط الحياة: يقضي بعض الأشخاص القليل من الوقت في الهواء الطلق بسبب العمل أو اعتلال الصحة أو عدم وجود مساحة خارجية في الجوار أو عوامل أخرى. هؤلاء الناس لديهم فرصة أقل لفضح بشرتهم لأشعة الشمس. قد يكون الأشخاص الذين يرتدون ملابس تغطي جميع أجسامهم ، سواء لحمايتها من الشمس أو لأسباب ثقافية أو دينية ، أكثر عرضة للإصابة بنقص.يوصي مكتب المكملات الغذائية (ODS) بأن الأشخاص الذين يستخدمون الكثير من واقي الشمس أو يرتدون ملابس تغطي الجسم يجب أن يدرجوا مصادر فيتامين د في نظامهم الغذائي.الأدوية: تقلل بعض الأدوية من قدرة الجسم على امتصاص أو تركيب فيتامين د. وتشمل هذه الأدوية الستيرويدات وبعض الأدوية لخفض الكوليسترول ، من بين أدوية أخرى.التدخين: يبدو أن مستويات النقص أعلى بين المدخنين. اقترح بعض الخبراء أن التدخين قد يؤثر على الجين الذي ينشط إنتاج فيتامين D-3 في الجسم.السمنة: وجدت الأبحاث انخفاض مستويات فيتامين د في الأشخاص الذين يعانون من السمنة ، أو مؤشر كتلة الجسم (BMI) من 30 أو أكثر. قد ينشأ هذا الارتباط من الطرق التي تؤثر بها دهون الجسم على امتصاص فيتامين د. قد يقضي بعض الأشخاص الذين يعانون من السمنة وقتًا أقل في الهواء الطلق بسبب مشاكل في التنقل. أولئك الذين خضعوا لجراحة السمنة قد يعانون أيضًا من مشاكل في الامتصاص. وعلى العكس من ذلك ، فإن الأشخاص الذين قام مؤشر كتلة الجسم لديهم من 25 إلى 29.9 بتصنيفهم على أنهم يعانون من زيادة الوزن يبدو أنهم أقل عرضة للإصابة بنقص من أولئك الذين لم يكن لديهم زيادة في الوزن. الاتحاد الأفريقي