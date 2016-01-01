لن تصدق .. الخل يخلصك من الحروق الخفيفة



الخل الخل

عندما تتعرض بشرتك لشيء ساخن ، قد يكون فكرك الأول هو ما يجب وضعه على الحرق لتهدئة الألم والمساعدة في منع الضرر وتعمل علاجات الحروق على تهدئة الجروح والتخلص من آثارها واليكم علاج منزلي للحروق الخفيفة وفقا لموقع health .



علاج منزلي للحروق الخفيفة



يجب وجود علاج منزلي للحروق الخفيفة في حين عدم وجود صيدلية قريبة منك واليكم علاج منزلي للحروق الخفيفة :

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الفانيليااستخدمي ممسحة قطنية مليئه بالفانيليا بلطف على الجلد المحروق وسيؤدي تبخر الكحول في خلاصة الفانيليا إلى تبريد الحرق وتخفيف الألم.أكياس الشاييحتوي الشاي الأسود على حمض التانيك الذي يسحب الحرارة من الحروق للمساعدة على تقليل الألم وهذه المركبات المهدئة نفسها تجعل الشاي علاجًا منزليًا رائعًا لآلام الأسنان والعديد من الحالات الأخرى.وعالج الحرق بوضع اثنين أو ثلاثة أكياس شاي أسود رطبة باردة وتثبيتها على الحرق.الخل الابيضيحتوي الخل الأبيض على حمض الأسيتيك وهو مكون من الأسبرين يمكن أن يساعد في تخفيف الألم والحكة والتهاب الحرق كما أنه مطهر وقابض .وذلك سيساعد على منع الإصابة بالحرق الخل أيضًا يخرج الحرارة من الحرق ، مما يساعد على تخفيف الألم بشكل طبيعي وانقع المناشف الورقية في الخل المخفف لعمل كمادة مهدئة أو استخدم قطعة قطن لتنظيف الحرق بلطف.