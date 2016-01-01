أعراض الجفاف.. 13 علامة تنذرك بحاجة جسمك لشرب الماء

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أعراض الجفاف

عادة ما ينصح الأطباء بضرورة تناول من ٢ إلى ٤ لترات ماء يوميا لترطيب الجسم، فالماء هو أهم سائل يحتاج إليه جميع أعضاء الجسم لإكمال وظائفها الحيوية مع بقية السوائل والأكلات الغنية بالألياف المفيدة للمعدة.

لكن الكثير لا يستطيع شرب ٣ لترات ماء يوميا وخاصة في فصل الشتاء، فقد يصل معدل تناول الماء لكوب واحد فقط، وهو أمر خطير على صحة الجسم، خاصة وأن الماء له فوائد صحية متعددة لا يمكن تعويضها إلا بشربه.

كشف موقع thehealthy عن بعض العلامات التي تنذرك بقلة شرب الماء وحاجة الجسم للمزيد من السوائل وهي:

١- الشعور بالدوخة
٢- الإمساك المستمر
٣- رائحة الفم الكريهة
٤- آلام العضلات
٥- فقد التركيز
٦_رغبة ملحة في تناول السكريات
٧- جفاف الفم
٨- إصفرار البول
٩- الام الجانبين ( الكلى)
١٠- جفاف الجلد
١٢- صداع مستمر
١٣- الشعور بالخمول

المصدر: موقع thehealthy

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