فيديو.. شرطي أمريكي يخلع معدات مكافحة الشغب وينضم للمتظاهرين



شرطي أمريكي يخلع معدات مكافحة الشغب شرطي أمريكي يخلع معدات مكافحة الشغب

تشهد الولايات المتحدة الأمريكية تظاهرات كبيرة في عدد من الولايات لليوم السادس على التوالي على خلفية مقتل المواطن الأمريكي «الأسود» ذي الأصول الأفريقية جورج فلويد منذ أيام على يد ضابط شرطة في مينيابوليس.



وانتشر مقطع فيديو على وسائل الإعلام الأمريكية لأحد أفراد الشرطة في مقاطعة جينيسي، يدعى كريستوفر سوانسون، وهو يزيل معدات مكافحة الشغب لينضم إلى متظاهري فلينت، بولاية ميشيجان.



وسار المتظاهرون في بلدة فلينت قبل أن ينتهي بهم المطاف في مقر إدارة شرطة مدينة فلينت حيث استقبلتهم الشرطة بمعدات مكافحة الشغب.

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وخفف سوانسون من حدة الموقف بسؤال أحد المتظاهرين عما يريده منهم؛ ليرد عليه المتظاهرين "السير معنا".وأجاب سوانسوان قائلا: "نحن بجانب المجتمع. كل ما كان علينا فعله هو التحدث إليهم والآن نحن نسير معهم. الجميع سيفوز".وأضاف: "رجال الشرطة في هذا المجتمع، يدينون ما حدث. هذا الرجل ليس واحدا منا"، في إشارة إلى قاتل فلويد.وطلب الشرطي من المتظاهرين بأن يثقوا بالشرطة. "ثقوا بنا الليلة أننا نسير معكم. نحن نثبت ذلك من خلال أفعالنا".وجدير بالذكر أنه منذ بدء الاحتجاجات في الولايات المتحدة ألقت السلطت الأمريكية القبض على أكثر من 4 آلاف شخصودعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، حكام الولايات إلى الضرب بقوة لمنع دخول البلاد إلى حالة فوضى.فرضت السلطات الأمريكيةحظر التجول الليلي على 25 مدينة، وسط الاحتجاجات التي تشهدها الولايات المتحدة ضد العنف الشرطي.https://twitter.com/midmichigannow/status/1266907736735956996