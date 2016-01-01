قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، إن وفقًا لبيان هيئة الارصاد الجوية الذي نوه بأن سيكون هناك ارتفاع في درجات الحرارة على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية.
وتابع الدكتور محمود شاهين، خلال حواره في قناة "اكسترا نيوز"، أن درجات الحرارة سترتفع بحوالي 5 او 6 درجات مقارنة بالأمس فمن المتوقع ان تصل درجة الحرارة الى 34 درجة على القاهرة وستكون في وقت الذروة.
واضاف محمود شاهين، أن الطقس يميل الى الحرارة سواء على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، وحار على شمال الصعيد وشديد الحرارة على محافظات جنوب الصعيد خلال ساعات النهار.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على شبورة مائية فى الصباح.. الأرصاد: غدًا انخفاض بدرجات الحرارة
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق