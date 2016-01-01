شبورة مائية فى الصباح.. الأرصاد: غدًا انخفاض بدرجات الحرارة



غدًا انخفاض بدرجات الحرارة غدًا انخفاض بدرجات الحرارة

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، إن وفقًا لبيان هيئة الارصاد الجوية الذي نوه بأن سيكون هناك ارتفاع في درجات الحرارة على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية.



وتابع الدكتور محمود شاهين، خلال حواره في قناة "اكسترا نيوز"، أن درجات الحرارة سترتفع بحوالي 5 او 6 درجات مقارنة بالأمس فمن المتوقع ان تصل درجة الحرارة الى 34 درجة على القاهرة وستكون في وقت الذروة.



واضاف محمود شاهين، أن الطقس يميل الى الحرارة سواء على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، وحار على شمال الصعيد وشديد الحرارة على محافظات جنوب الصعيد خلال ساعات النهار.

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وأوضح أن المنخفض الجوي المتمركز في الصحراء الغربية هو المسبب لارتفاع درجات الحرارة على المنطقة الشمالية الغربية، بالاضافة الى امتداد منخفض السودان الذي مازال يؤثر على جنوب البلاد.واشار الى ان ستعاود درجات الحرارة الى الانخفاض مرة اخرى ابتداءًا من الغد، مع وجود شبورة مائية في الصباح الباكر، وشدد على ضرورة التزام المواطنين بارتداء الكمامات.