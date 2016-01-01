نصيحة ... اغسل شعرك يوميا بالشامبو أثناء الجائحة



اغسل شعرك يوميا بالشامبو اغسل شعرك يوميا بالشامبو

مع بدء التعايش مع جائحة فيروس كورونا في الكثير من أنحاء العالم، يحذر الباحثون والخبراء من أي ثغرة ربما تتسبب في الإصابة بالعدوى بمرض كوفيد-19 وتشمل النصائح والإجراءات الاحترازية تجنب ملامسة الأسطح التي ربما تكون ملوثة بالفيروس، ومن بينها شعر رأس الشخص نفسه، الذي يمكن يعيش عليه لعدة "ساعات أو أيام".



نقل موقع برنامج "توداي"، الذي يتم بثه عبر شبكة NBC الإخبارية، عن المركز الأميركي لمكافحة الأمراض والوقاية منها CDC أن الفيروس يمكن أن يكون قابلاً للحياة لمدة تتراوح من "ساعات إلى أيام" حسب السطح والظروف. فعندما يتعلق الأمر بالفولاذ المقاوم للصدأ والبلاستيك، على سبيل المثال، يمكن لفيروس كورونا أن يعيش على السطح لمدة يومين أو ثلاثة أيام إلى خمسة أيام، وفقًا لبحث مشترك من قبل المعهد الأميركي الوطني للصحة.



أما شعر الرأس فلم يتم اختباره كسطح بشكل مستقل، بحسب ما يقوله دكتور سعد عمر، مدير معهد ييل للصحة العالمية، والذي أشار إلى أنه من المحتمل ألا يعيش الفيروس على الشعر طويلًا، لاسيما أن الكثير من الأبحاث أثبتت أن الفيروسات "تعيش عادة لفترات أقل على الأسطح المسامية، مثل الشعر، على العكس من الأسطح الملساء، مثل الفولاذ المقاوم للصدأ".

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حماية بالزيوت الطبيعيةولكن يشير دكتور آدم فريدمان، الرئيس المؤقت لقسم الأمراض الجلدية في كلية جورج واشنطن للطب والعلوم الصحية، إلى أن ذلك يعتمد على ظروف الشعر "فمن خلال ما نشرته صحيفة نيو إنغلاند جورنال أوف ميديسين، من الممكن جدًا أن يعيش على الفيروس على خصلات شعر منزوعة لمدة تصل إلى ثلاثة أيام"، أما إذا الشعر لا يزال مثبتًا في فروة الرأس، فستكون قصة مختلفة.ويوضح دكتور فريدمان أن الزيوت الطبيعية التي تغطي الشعر تعمل كواقٍ، حيث إن "لديها بعض الخصائص المضادة للميكروبات، ويحدون من مدى ارتباط الكائنات الحية بالشعر".الشامبو لقتل الفيروسولكن لا يمكن الاعتماد على إنتاج الزيوت الطبيعية بمفرده، خاصةً أنه يختلف باختلاف الشخص ونوع الشعر، على حد قول دكتور فريدمان، لذا فإن أفضل طريقة للحفاظ على سلامة الشخص هي غسل شعره جيدًا "باستخدام الشامبو، لأن هناك مواد سطحية عبارة عن جزيئات مشحونة ستلتصق بالأوساخ والزيوت والبكتيريا والفيروسات، ولابد من إزالتها وقتلها، لذلك فإن غسل الشعر سيمنع بقاء أي كائنات متناهية الصغر على شعر الرأس".غسيل الشعر يومياويوصي دكتور سعد بغسل الشعر يوميًا خلال جائحة كورونا، فيما يؤكد دكتور فريدمان أنه لا داعي للذعر أو غسل الشعر عدة مرات في اليوم الواحد.ويشرح دكتور فريدمان: "أن الشعر لا يحتاج للغسل كثيرًا مثل اليدين... إن طريقة الإصابة بمرض كوفيد-19 تكون من خلال الغشاء المخاطي. فإذا لم يكن الشعر يسقط حرفياً على الوجه أو تقوم بتمشيطه بأصابع اليدين فإن نسبة خطر انتقال العدوى تكون أقل". وبينما يمكن "نظريًا" انتقال فيروس كورونا من الشعر إلى اليدين إلى الغشاء المخاطي، يقول دكتور سعد إنه لا يوجد دليل مباشر إذا كان هذا ما يمكن أن يحدث بالفعل.الخطر الحقيقيولعل الخطر الحقيقي يتمثل في الذهاب إلى محلات الحلاقة أو صالونات الشعر حيث سيقف ويتحرك مصفف الشعر أو الحلاق على مسافة قريبة للغاية حول الشخص. ويؤكد دكتور فريدمان على أهمية الالتزام بنصائح التباعد الاجتماعي، قائلًا إنه لا يوجد خطر كبير من انتقال الفيروس من الشعر إلى الغشاء المخاطي ولكن يمكن الإصابة بالعدوى بسهولة شديدة في صالونات الحلاقة.