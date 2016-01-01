الحكومة: لا تأجيل لامتحانات الثانوية.. وفتح المطاعم والسينمات قريبا



المستشار نادر سعد المستشار نادر سعد

أكد المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه لا يوجد حل إلا إجراء امتحانات الطلابية الفعلية، مهما تطورت أرقام الإصابات، ونفس الأمر ينطبق على السنوات الجامعية النهائية.



وأضاف سعد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر مقدم برنامج "كل يوم"، على قناة "ON": "صرفنا ما يقرب 500 مليون جنيه لتأمين لجان امتحانات الثانوية العامة فقط مثل الكمامات والتعقيم وغيرها".

وحو ل فتح بعض المنشآت، قال متحدث الحكومة: "الامتيازات تمنح للمنشآت بحسب قدرتها على تطبيق الاحتياطات والإجراءات، مثل شواطئ الفنادق وإغلاق الفنادق العامة، وهذا الأسبوع سيتم تحديد موعد فتح دور العبادة".

المترو

نادر سعد: قد نلجأ لزيادة أعداد قطارات المترو لتقليل تكدس المواطنين

وتابع: "سنناقش ملف فتح السينمات والمطاعم والكافيهات في اجتماعها الأسبوع الجاري، واقتربنا من ذلك فعلا ولكن بضوابط واشتراطات، ولم يعد يتبقَ سوى أيام قليلة أو أسابيع قليلة على أقصى تقدير".

