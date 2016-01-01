وداعا للشعر الجاف.. اصنعي شامبو مثالي بمكونات من المنزل

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اصنعي شامبو مثالي


العناية بالشعر في الصيف مختلفة عن اي فصل اخر ، عندما يصبح الشعر لزجًا وتبدأ فروة الرأس في الشم بشكل أسرع من المعتاد ، فأنت تدرك أن منظفات العناية بالشعر الحالية لا تفعل شيئًا لمساعدتك.

من الطبيعي أن يصبح الشعر أكثر ثباتًا في درجة الحرارة الدافئة بسبب الحرارة. لكن هذا لا يعني أن عليك أن تتحمل الوضع. إليك كيفية صنع شامبو جاف في المنزل لن يكون هناك عودة إلى الشعر اللزج والرائحة وفقا ل indianexpress

الشوفان وصودا الخبز

أولا ، خذ كوب من الشوفان المطحون وكوب من صودا الخبز. كلاهما في شكل مسحوق ، اخلطيهما جيدًا معًا أولًا ، ثم انقليهما إلى وعاء به مسام ، مثل بودرة التلك ، لذلك يمكنك استخدامه على فروة الرأس كلما شعرت برش بعضهما.

تحتاج إلى صودا الخبز ، لأنه يعتبر ماصًا ممتازًا ، يمتص الدهون الزائدة من فروة الرأس ويمنعها من الحصول على رائحة ولزجة، وإذا كنت تعتقد أنه من الصعب جدًا التعامل مع شعرك ، فتذكر أن هناك شوفانًا أيضًا. يعتقد أن الشوفان المطحون له بعض الخصائص المضادة للبكتيريا التي يمكن أن تعتني بفروة رأسك.

نشا الذرة ودقيق الأرز

ستحتاج في هذه الوصفة إلى ملعقتين كبيرتين من دقيق الأرز ونشا الذرة لهذا ، يمكنك إضافة بضع قطرات من زيت النعناع، تذكر أن هذا الزيت العطري رائع لفروة الرأس في حرارة الصيف.
اخلطي دقيق الأرز ونشا الذرة ليصبح مسحوقًا موحدًا الآن ، استخدمي فرشاة ، يفضل فرشاة مكياج لتطبيقها على فروة الرأس تأكد من أن التطبيق صحيح ، لذلك لا يوجد بقايا. يُعتقد أنه بينما يقوي دقيق الأرز خصلاتك ، ويحميها من أشعة الشمس الضارة ، فإن نشا الذرة يزيل الزهم الزائد من فروة الرأس ، ولا يجعله دهنيًا ورائحته كريهة.

يمكنك صنع أي من هذين الشامبو بمنزلك ، وتطبيقها عندما تشعر أنك كسول جدًا لا تغسل شعرك. تذكر ، في الصيف ، من المهم أن تبقى نظيفًا وصحيًا. وهذا ينطبق على الشعر وفروة الرأس أيضًا

المصدر: indianexpress

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