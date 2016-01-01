أسرار السمك الفيليه المقرمش على طريقة الشيف أحمد عزيز



السمك الفيليه المقرمش السمك الفيليه المقرمش



نصح الشيف الفلسطيني أحمد عزيز، بالاعتماد على الأكلات والوصفات الخفيفة في فصل الصيف، لأن درجات الحرارة المرتفعة تتسبب في خمول الجسم والكسل.



وقال إن وصفة السمك الفيلية المقرمش يمكن أن تكون وجبة مناسبة، في فصل الصيف ويمكن طبخها بجانب النوع المفضل من الأرز مع مزيج من سلاطات الطحينة والسلطة الخضراء التي تسهم في نشاط الجسم بشكل عام.



وإليكم وصفة الفيليه وطريقة التحضير..

المقادير

- سمك الفيلية: نصف كيلو (مقطع شرائح طولية متوسطة)

- طحين : كوب

- النشاء : نصف كوب

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- الكركم : ربع ملعقة صغيرة

- بابريكا : ربع ملعقة صغيرة (حلوة)

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- ماء الشعير : عبوة (خاليه من الكحول)

- بيكنج بودر : ملعقة كبيرة

- الزيت القلية

قد يعجبك أيضا...

اقرأ ايضا.. طريقة عمل فيليه بصوص الزبدة والليمون ..فيديوطريقة التحضير1. اخلطي نصف كوب من الطحين والنشا والملح والفلفل الأسود والبابريكا والكركم في وعاء عميق.2. أضيفي بيرة الشعير الخالية من الكحول واخلطي المزيج حتى يتجانس ثم اتركيه لمدة 10 دقائق.3. اخلطي النصف المتبقي من الطحين مع البيكنج باودر.4. غطي السمك بخليط الطحين والبيكنج باودر ثم بخليط النشا والطحين والبهارات والبيرة.5. سخني الزيت في مقلاة عميقة على نار عالية.6. اقلي السمك حتى يتحمر وينضج.7. قدميه ساخنًا إلى جانب البطاطس المقلية وصوص الرانش.