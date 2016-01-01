يعد النودلز او الشعرية السريعة من اكثر الأكلات الشهية، لذا نقدم لكم طريقة عمل نودلز بالتونة بخطوات الشيف ماجي حبيب بشكل سريع وطعم مغذي ومذاق شهى. مقادير نودلز بالتونة زيت زيتون زيتون أسود نودلز تونة بصل أحمر ثوم ليمون كزبرة خضراء تشايفز خيار مخلل جزر مخلل فلفل أحمر حار "حسب الرغبة" طريقة عمل نودلز بالتونة - اخلطي الثوم مع الليمون واضيفي الفلفل والخيار المخلل والجزر المخلل ثم التونة وبصل أحمر وكزبرة خضراء وتشايفز وزيتون أسود. - اسلقي النودلز وضفيها للخليط مع قليل من زيت الزيتون.

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