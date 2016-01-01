بداية من غد.. فتح باب التقدم إليكترونيًا لمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الحكومية والخاصة والتجريبية

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صورة الخبر: رياض الأطفال
رياض الأطفال


أكدت مديرية التربية والتعليم ببني سويف أنه من المقرر فتح باب التقديم "إلكترونيًا للقبول بمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الحكومية والخاصة والرسمية للغات للعام الدراسى 2020/2021، اعتبارا من غد "الاثنين" وحتى 30 يونيو، بهدف منع التجمعات وحرصا على صحة وسلامة العاملين بمنظومة رياض الأطفال وتفاديًا لأي تجمع من قبل أولياء الأمور، وذلك ضمن الخطة الشاملة لمجابهة تداعيات أزمة فيروس كورونا.

وأشارت سهام يوسف وكيلة الوزارة إلى أنه تم الانتهاء من إعداد 2 رابط إليكتروني للتقديم والتسجيل للالتحاق بمرحلة رياض الأطفال، حيث يتم التقديم للمدارس الحكومية والخاصة على رابط: http://https://bit.ly/2ZoQoVP، بينما يتم التقديم للمدارس الرسمية للغات على الرابط: https://bit.ly/2zjemY3.

وأوضحت أن سبق وتم تكليف التطوير التكنولوجي بالمديرية للعمل على تصميم الرابطين ، وذلك ضمن توجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم باتخاذ مايلزم نحو تطبيق الاجراءات الوقائية وبما يتماشي مع الإجراءات التي تنفذها المحافظة في هذا الملف.

المصدر: elbalad

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