اتحاد طلاب مصر: أبحاث الجامعات خطوة استثنائية لن تتكرر السنوات القادمة

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صورة الخبر: اتحاد طلاب مصر
اتحاد طلاب مصر


تُعد الفترة التي تواجها مصر في الوقت الحالي المتعلقة بأزمة فيروس كورونا أدت إلي اتخاذ عدة إجراءات متعلقة بالتعليم من ضمنها إلغاء الترم لسنوات النقل وتحويلها إلي أبحاث علمية بالإضافة إلى تأجيل امتحانات السنوات النهائية إلي أجل غير مسمى حتي تستقر الأوضاع الناتجة عن الأزمة.

في إطار ذلك قال احمد ناجي المتحدث بإسم اتحاد طلاب تحيا مصر الفرقة الثالثة اقتصاد وعلوم سياسية جامعة القاهرة إن أبحاث الجامعات التي تم تطبيقها ذلك العام كبديل عن إجراء الامتحانات هي خطوة استثنائية لن تتكرر في السنوات القادمة .

وأضاف ناجي أن نتيجة التعاون بين وزارتي التعليم العالي والاتصالات علي تطوير البنية التكنولوجية بالجامعات وجعل الاختبارات الجامعية إلكترونية بالكامل العام القادم وذلك القرار يُطبق للمرة الأولي من أجل منع حدوث ازدحام .

وأشار ناجي، أن تلك الإجراءات التي اتبعتها وزارة التعليم العالي هي خطوات استباقية للتعامل مع أي أزمة قد تتعرض لها الدولة وتعطل الدراسة بالجامعات وأيضا تحسبًا لوجود موجة ثانية من فيروس كورونا العام القادم.

المصدر: elbalad

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