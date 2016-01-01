يترقب طلاب الشهادة الاعدادية بمحافظة البحيرة وأولياء أمورهم إعلان نتيجة العام الدراسي٢٠٢٠/٢٠١٩م وسط حالة من القلق والتوتر وذلك بعد الانتهاء من من تقديم مشروعات الأبحاث التى قررتها وزارة التربية والتعليم لطلاب الشهادة الإعدادية بجميع المدارس في نطاق ١٨ إدارة تعليمية بالبحيرة.
وأكد الدكتور محمد سعد محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم، ان ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020/2019م بعد اعتمادها من اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة خلال الأيام القليلة القادمة.
وأشار وكيل تعليم البحيرة إلى انه جار تصحيح مشروعات الأبحاث الخاصة بالطلاب والطالبات. لافتًا إلى أنه فور الانتهاء من تصحيح الأبحاث سيتم رصد الدرجات وتجميعها لاعتماد النتيجة من المحافظ واعلانها بالمدارس وعلى الموقع الرسمى للمديرية.
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التعليقات على نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحيرة .. المحافظ يعتمدها خلال أيام
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