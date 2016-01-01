نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحيرة .. المحافظ يعتمدها خلال أيام



نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحيرة نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحيرة



يترقب طلاب الشهادة الاعدادية بمحافظة البحيرة وأولياء أمورهم إعلان نتيجة العام الدراسي٢٠٢٠/٢٠١٩م وسط حالة من القلق والتوتر وذلك بعد الانتهاء من من تقديم مشروعات الأبحاث التى قررتها وزارة التربية والتعليم لطلاب الشهادة الإعدادية بجميع المدارس في نطاق ١٨ إدارة تعليمية بالبحيرة.



وأكد الدكتور محمد سعد محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم، ان ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020/2019م بعد اعتمادها من اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة خلال الأيام القليلة القادمة.



وأشار وكيل تعليم البحيرة إلى انه جار تصحيح مشروعات الأبحاث الخاصة بالطلاب والطالبات. لافتًا إلى أنه فور الانتهاء من تصحيح الأبحاث سيتم رصد الدرجات وتجميعها لاعتماد النتيجة من المحافظ واعلانها بالمدارس وعلى الموقع الرسمى للمديرية.

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اقرأ أيضًا:محافظ البحيرة: فتح منافذ بالمواقف لتوفير الكمامات والمستلزمات والمطهرات للركاب بأسعار مخفضةوأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة حرصه الشديد فى منح كافة الطلاب الدرجات التى يستحقونها من خلال الدقة فى إجراء اعمال تصحيح الأبحاث ومراجعة رصد الدرجات للطلاب والطالبات في المرحلة الإعدادية بمنتهى الدقة والنزاهة والشفافية حرصا على مصلحة الطلاب ومستقبلهم.وكان إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحان الدور الأول للعام الدراسى2020/2019م بلغ 95 الفا و850 طالبا وطالبة أدوا الامتحانات امام 574 لجنة على مستوى 18 إدارة تعليمية بنطاق المحافظة تحت اشراف 574 رئيس لجنة و574 مراقبا اول و1546 مراقبا و11135 ملاحظا و2054 معاونا.