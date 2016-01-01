وزير التعليم: إعلان نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي 6 يونيو.. والرابط المتداول مزور



الدكتور طارق شوقي الدكتور طارق شوقي

وجه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رسالة عاجلة إلى جميع الطلاب الذين ينتظرون الآن نتيجة الصف الأول الثانوي 2020، ونتيجة الصف الثاني الثانوي 2020.



وقال وزير التربية والتعليم، في منشور كتبه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، "أحذر الطلاب من تداول رابط مزور لنتيجة الصفين الاول والثاني الثانوي".



وأوضح وزير التربية والتعليم، أن الرابط http://studg11.weebly.com مزور ولا علاقة له بنتيجة أولي وثانية ثانوي.

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وأكد وزير التربية والتعليم، أنه من المقرر أن تعلن الوزارة نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي رسميا يوم السبت ٦ يونيو ٢٠٢٠ على موقعها الرسمي.وأخيرا قال وزير التربية والتعليم "احذروا التضليل وسرقة بياناتكم".