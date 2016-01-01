قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن منكري عذاب القبر، ليس لديهم أدلة قطعية، كما أنهم ينكرون السنة النبوية والأحاديث الشريفة.
وأوضح «الجندي» خلال حلقة برنامجه «لعلهم يفقهون» المُذاع على فضائية «dmc»، اليوم الأحد، أن منكري عذاب القبر، ليسوا من غير فرق أهل السُنة فقط، وانما المعتزلة والحدثيون والقرآنيون والعلمانيون، منوهًا بأن الأدلة التى يستدنون عليها لا تنهض لمستوى الأدلة القطعية الواردة فى الكتاب العزيز والسُنة النبوية الشريفة.
وأضاف: "عندنا وباء زى الكورونا اسمه انكار السنة، وجمؤع منكريها لا يفهمون فى علم الاسناد الذى يثبت صحة الحديث، مثل الادلة الجنائية فى وزارة الداخلية، وهناك أحاديث القبر مثبتة، مشيرًا إلى أن زيارة القبور هى للحى ليتعظ، وشعور الميت بمن يزوره فيه قولين، الأول يشعورون، والآخر لا يشعورون".
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التعليقات على 4 كلمات.. رد حاسم من خالد الجندى على منكرى عذاب القبر
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