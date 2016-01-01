الزمالك متمسك بالحصول على نادي القرن

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الزمالك

حرص حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، الكشف عن آخر المستجدات داخل القلعة البيضاء، بشأن ملف نادي القرن.



وأكد حمادة أنور عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء خلال تصريحاته الإذاعية، أن ناديه متمسك بموقفه بالمطالبة بالحصول على لقب "نادي القرن الأفريقي" الذي ناله الأهلي.



وأضاف حماده أنور إلى أنه واجب على مجلس الإدارة، شرف المحاولة حتى وإن فشلت المحاولات، وإلا لما تم فتح الملف من الأساس.



وأكمل عضو مجلس إدارة النادي حديثه : "الزمالك حقق بطولات أكثر بـ9 ألقاب مقابل 7 للأهلي، فهل احتساب النقاط كان لصالح جهة ما؟ والاتحاد الأفريقي غير اللوائح أثناء سريان القرن، لقد تغيرت البنود عام 1999"


وأضاف "حاليا يتم جمع كل الملفات والمستندات واللوائح بالاتحادات القارية الأخرى مثل الأوروبي والآسيوي لتقديمها"



واختتم عضو المجلس الأبيض تصريحاته "سواء كان القرار في صالحنا من عدمه، هذا شرف كبير لنا ونشعر أنه من حقنا أن يكون الزمالك نادي القرن، ولدينا محام إيطالي يختص بالقضايا الدولية للزمالك، وبالتأكيد سيتولى القضية".

المصدر: elbalad

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