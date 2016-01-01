

بهذا الشرط تبدأ وحدات المرور غدا في استخراج وتجديد رخص قيادة جميع أنواع المركبات بهذا الشرط تبدأ وحدات المرور غدا في استخراج وتجديد رخص قيادة جميع أنواع المركبات

خلال صفحتها الرسمية على فيسبوك، أعلنت وزارة الداخلية مؤخرا عن عودة وحدات المرور للعمل على استخراج وتجديد رخص القيادة، وذلك اعتبارا من غدا الاثنين 1 يونيو 2020، حيث أكدت الوزارة من خلال الصفحة أن هذا القرار يشمل رخص القيادة لجميع أنواع المركبات.



كذلك أكدت وزارة الداخلية على جميع المواطنين المترددين على وحدات المرور بدء من يوم غد الإثنين 1 يونيو الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك بضرورة ارتداء "الكمامة" كشرط أساسي للتردد على وحدات المرور، وكذلك ضرورة الالتزام بالمسافات الآمنة والتباعد بين الأفراد وبعضهم أثناء ترددهم على الوحدات، وذلك من أجل الحرص على سلامتهم وسلامة جميع العاملين داخل هذه الوحدات.