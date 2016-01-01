شاهد... فورد تنافس كيا وهيونداي بسيارة اقتصادية مميزة

بدأت فورد باختبار جيلها الجديد من سيارات Puma التي ستنافس فيها مركبات شركتي كيا وهيونداي الكروس أوفر المتوسطة الحجم.
وذكر موقع روسيا اليوم أنه من حيث المظهر الخارجي أتت السيارة الجديدة بهيكل هاتشباك متوسط الحجم يشبه تصميمه بعض الشيء تصميم سيارات porsche cayenne الحديثة، مزود بسقف منحن فيه فتحات بانورامية واسعة، وفي مؤخرته جنح هوائي صغير شبيه بذلك الموجود في سيارات fiesta الشبابية التي أطلقتها فورد في العامين الأخيرين.
من الداخل حصلت هذه السيارة على مقصورة تتسع لـ 5 ركاب، وعلى واجهة قيادة مثبت عليها مقود رياضي مميز، وفي منتصفها شاشة كبيرة للتحكم بأنظمة الكاميرات والقيادة وأنظمة الصوت والمولتيميديا.
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