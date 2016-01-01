شاهد... فورد تنافس كيا وهيونداي بسيارة اقتصادية مميزة

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صورة الخبر: شاهد... فورد تنافس كيا وهيونداي بسيارة اقتصادية مميزة
شاهد... فورد تنافس كيا وهيونداي بسيارة اقتصادية مميزة

بدأت فورد باختبار جيلها الجديد من سيارات Puma التي ستنافس فيها مركبات شركتي كيا وهيونداي الكروس أوفر المتوسطة الحجم.

وذكر موقع روسيا اليوم أنه من حيث المظهر الخارجي أتت السيارة الجديدة بهيكل هاتشباك متوسط الحجم يشبه تصميمه بعض الشيء تصميم سيارات porsche cayenne الحديثة، مزود بسقف منحن فيه فتحات بانورامية واسعة، وفي مؤخرته جنح هوائي صغير شبيه بذلك الموجود في سيارات fiesta الشبابية التي أطلقتها فورد في العامين الأخيرين.

من الداخل حصلت هذه السيارة على مقصورة تتسع لـ 5 ركاب، وعلى واجهة قيادة مثبت عليها مقود رياضي مميز، وفي منتصفها شاشة كبيرة للتحكم بأنظمة الكاميرات والقيادة وأنظمة الصوت والمولتيميديا.

وجاءت هذه السيارة بمحرك توربيني بسعة 1.5 ليتر بعزم 198 حصانا، وعلب سرعة أوتوماتيكية بـ 6 مراحل، ونظام دفع أمامي، تمنحها جميعا القدرة على التسارع من 0 إلى 100 كلم/س في ظرف 6 ثوان فقط.

المصدر: اخبار اليوم

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