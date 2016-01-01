

بعد تأكيد تصنيعها.. ما مواصفات نيسان أريا كروس أوفر الكهربائية الجديدة؟ بعد تأكيد تصنيعها.. ما مواصفات نيسان أريا كروس أوفر الكهربائية الجديدة؟

عقدت نيسان مؤتمرًا صحفيًا الخميس الماضي، وأعلنت عن 12 سيارة جديدة ستطلقها الشركة ضمن خطتها المستقبلية، ومن بينها سيارة نيسان أريا كروس أوفر الكهربائية بالكامل والتي من المتوقع إطلاقها في يوليو القادم، فما هي مواصفات السيارة؟



وعرضت سيارة نيسان أريا كمفهوم جديد للسيارات الكهربائية في معرض طوكيو للسيارات في أكتوبر الماضي، وهي سيارة كهربائية 100 من نيسان مع تصميم بواجهة ضخمة وشبكة كبيرة ومصابيح LED أمامية مع عجلات من الألومنيوم مقاس 21 بوصة.



أبعاد سيارة نيسان أريا الكهربائية الجديدة

الطول4.60 مترالعرض1.92 مترالارتفاع1.63 مترالتصميم الداخلي للسيارةتأتي السيارة بشاشة مدمجة مقاس 12.3 بوصة مع لوحة عدادات وأزرار تحكم في تكييف السيارة، وتستطيع السيارة التسارع من الثبات إلى سرعة 100 كم/ساعة في أقل من 5 ثوان، وإلى الآن لم تحدد سعة البطارية، لكن هناك شائعات تفيد بانها تستطيع قطع مسافة تصل إلى 483 كم في الساعة.وخلال المؤتمر الأخير، أعلنت شركة نيسان عن وجود خسائر مالية كبيرة خلال عام 2019، وهذا ما أكد على ضرورة بناء خطة جيدة وتقليل العمال مع تقليل الطرازات التي تصنعها الشركة حاليًا، وبدلًا من الاستمرار على الطرازات الـ 69 الحالية، تخطط الشركة إلى تخفيض العدد بنسبة 20% وصولًا إلى 55 طراز، بما في ذلك 12 نموذج جديد من بينهم نيسان أريا الكهربائية.







