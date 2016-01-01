

طيارون ينصحون ركاب الطائرات بخلع أحذيتهم خلال الرحلات طيارون ينصحون ركاب الطائرات بخلع أحذيتهم خلال الرحلات

قدّم مضيفون وطيارون حول العالم نصائحهم للركاب، لخلع أحذيتهم خلال الرحلات الجوية، كاشفين عن أسبابهم.



وأوضح بن شيروود، مؤلف كتاب حول أمان الرحلات، أنّ نحو 80% من حوادث الطيران تقع خلال أول 3 دقائق من الرحلة أو في الـ8 دقائق الأخيرة منها، حسب ما نقلت "سبوتنيك" عن موقع "إكسبريس".



ولهذا السبب يتم التنبيه على الركاب بخلع أحذيتهم حتى يكونون على أتم الاستعداد للإقلاع السريع، لأنّه يكون غير مريح لمن يرتدي حذاؤه.

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كما أوصى أحد الطيارين حول العالم، باختيار أحذية مريحة خلال الرحلة، حتى تساعد صاحبها في التحرك بسهولة حال وقوع حادث.