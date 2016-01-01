قدّم مضيفون وطيارون حول العالم نصائحهم للركاب، لخلع أحذيتهم خلال الرحلات الجوية، كاشفين عن أسبابهم.
وأوضح بن شيروود، مؤلف كتاب حول أمان الرحلات، أنّ نحو 80% من حوادث الطيران تقع خلال أول 3 دقائق من الرحلة أو في الـ8 دقائق الأخيرة منها، حسب ما نقلت "سبوتنيك" عن موقع "إكسبريس".
ولهذا السبب يتم التنبيه على الركاب بخلع أحذيتهم حتى يكونون على أتم الاستعداد للإقلاع السريع، لأنّه يكون غير مريح لمن يرتدي حذاؤه.
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التعليقات على طيارون ينصحون ركاب الطائرات بخلع أحذيتهم خلال الرحلات
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