نقلت وكالة الأنباء الرسمية في رومانيا، السبت، إن رئيس الوزراء لودوفيك أوربان دفع غرامة قدرها ثلاثة آلاف ليو (690 دولارا)، بعدما خرق قيودا هو نفسه للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، إذ لم يضع كمامة ودخن سيجارة في مكان مغلق.
وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صورة لأوربان يجلس في مكتبه مع عدد من أعضاء الحكومة، يدخن سيجارة، بينما لم يضع أي من الحضور كمامة. وكانت كماماتهم ملقاة على الطاولة.
وأقر أوربان في بيان بخرق القواعد قائلا إن بعض أعضاء الحكومة تجمعوا في مكتبه بعد يوم عمل طويل في 25 مايو، الذي يوافق عيد ميلاده الخامس والسبعين.
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التعليقات على خطأ الكمامة والسيجارة يضع رئيس الوزراء تحت طائلة القانون
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