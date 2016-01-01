"أبو نص لسان" الشاهد الوحيد في قضية اغتصاب وقتل: المحكمة تستجوب ببغاء

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صورة الخبر: "أبو نص لسان" الشاهد الوحيد في قضية اغتصاب وقتل: المحكمة تستجوب ببغاء
"أبو نص لسان" الشاهد الوحيد في قضية اغتصاب وقتل: المحكمة تستجوب ببغاء

في واقعة تبدو غريبة على الأسماع، استجوبت محكمة أرجنتينية، ببغاء، وذلك لأنه يعتبر الشاهد الوحيد في قضية قتل واغتصاب جماعي لامرأة تدعى إليزابيث توليدو.

وقبل مقتل إليزابيث، كان الببغاء يردد آخر كلمات صاحبته "لا، أرجوك دعني أذهب"، ما دعا المحكمة للاستماع إلى الطائر، وضم الكلمات إلى القضية، بحسب وكالة "سبوتنك".

وتعود القضية إلى عام 2018، بعدما أجّرت الضحية البالغة من العمر 46 عاما، غرفة في شقتها لـ3 رجال، قبل أن يغتصبوها ويقتلوها، حسب بيانات الشرطة.

وأكدت جارة الضحية، التي اكتشفت جثتها العارية على الفراش، وقفص الببغاء بجانبها، وكانت على جسدها آثار كدمات عديدة، أن الببغاء كان يكرر باستمرار عبارة واحدة "لماذا ضربتني؟" وذلك بعد أن ضرب أحد الرجال المرأة.

وستمكن عينات الحمض النووي المكتشفة على جثة المرأة، الشرطة، من إثبات تورط الرجال في الاغتصاب والقتل الوحشي.

المصدر: الوطن

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