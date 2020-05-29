ارتفاع خسائر الحديد والصلب المصرية خلال التسعة أشهر المنتهية

قالت شركة الحديد والصلب المصرية، إنه ارتفعت خسائر خلال التسعة أشهر المنتهية في مارس الماضي بنسبة 47.5%، لتصل إلى 783.847 مليون جنيه مقابل 531.284 مليون جنيه بالفترة المناظرة.
واضافت الشركة في بيان إفصاح لبورصة مصر اليوم، أن الإيرادات انخفضت إلى 859.355 مليون جنيه، خلال الفترة من يوليو 2019 وحتى نهاية مارس الماضي، مقابل 928.044 مليون جنيه بالفترة المقارنة.
واشارت الحديد والصلب المصرية إلى تراجع مجمل الخسائر خلال نفس الفترة إلى 770.494 مليون جنيه مقابل 792.385 مليون جنيه بالفترة المماثلة.
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