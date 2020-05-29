الدولار يعود للصعود من جديد في أول أيام التعاملات بعد إجازة العيد

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الدولار يعود للصعود من جديد في أول أيام التعاملات بعد إجازة العيد

ارتفع سعر صرف الدولار في 8 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستواه الخميس الماضي قبل عيد الفطر، بينما استقر في 3 بنوك أخرى.

وصعد سعر العملة الأمريكية 3 قروش في بنكي الأهلي المصري، ومصر إلى 15.82 جنيه للشراء، و15.92 جنيه للبيع.

وزاد سعر الدولار 3 قروش في بنوك القاهرة، والتعمير والإسكان، والتجاري الدولي، والعربي الإفريقي، وقناة السويس إلى 15.84 جنيه للشراء، و15.94 جنيه للبيع.

وارتفع سعر العملة الأمريكية 3 قروش في بنك الإسكندرية إلى 15.83 جنيه للشراء، و15.93 جنيه للبيع.

وبقي سعر الدولار ثابتا بنك كريدي أجريكول عند 15.81 جنيه للشراء، و15.91 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك البركة إلى 15.77 جنيه للشراء، و15.87 جنيه للبيع.


المصدر: مصراوى

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