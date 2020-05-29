ارتفع سعر صرف الدولار في 8 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستواه الخميس الماضي قبل عيد الفطر، بينما استقر في 3 بنوك أخرى.
وصعد سعر العملة الأمريكية 3 قروش في بنكي الأهلي المصري، ومصر إلى 15.82 جنيه للشراء، و15.92 جنيه للبيع.
وزاد سعر الدولار 3 قروش في بنوك القاهرة، والتعمير والإسكان، والتجاري الدولي، والعربي الإفريقي، وقناة السويس إلى 15.84 جنيه للشراء، و15.94 جنيه للبيع.
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التعليقات على الدولار يعود للصعود من جديد في أول أيام التعاملات بعد إجازة العيد
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