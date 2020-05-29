تعرف على أسعار الذهب اليوم 31 مايو 2020

شهدت أسعار الذهب، استقراراً اليوم الأحد، تزامناً مع إجازة الصاغة في مصر، وسجل سعر جرام الذهب «عيار ٢٤» ٨٧٣ جنيهاً، فيما سجل «عيار ٢١»، ٧٦٤ جنيهاً، بينما سجل «عيار ١٨»، ٦٦٥ جنيهاً، وسجل «عيار ١٤»، ٥٠٩ جنيهاً، فيما سجل سعر جنيه الذهب ٦١١٠ جنيهاً.
يأتي ذلك في ظل استقرار سعر الأونصة عالمياً، تزامنا مع توقف العمل في البورصة العالمية لتسجل ١٧٣٠ دولار.
وقال أمير رزق، عضو شعبة الذهب، إن المبيعات متوقفة تماماً في الصاغة المصرية، نتيجة أزمة فيروس كورونا العالمي «كوفيد ١٩».
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