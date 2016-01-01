يعاني الكثيرون من الصداع المستمر والذي يحدث لأسباب مختلفة قد لا تخطر على بال البعض، من بينها قلة النوم وعدم شرب الماء الكافي، وعدم حصول الجسم على التغذية السليمة، كذلك مع عدم انتظام الساعة البيولوجية للجسم ، وتغيير ساعات النوم بعد رمضان، ليصبح الكثير يعتادون على السهر طيلة الليل والنوم نهارًا خاصة في ظل الحجر المنزلي ، ليصبح الصداع المستمر يلازمهم بشكل يومي .
لكن يمكنك تجنب الصداع بطرق مختلفة نصح بها موقع brightside وهي :
1- شرب كميات وفيرة من الماء تصل لـ 2 أو 3 لتر يوميًا
2- انتظام فترات النوم والحصول على قسط كاف من النوم لمدة 8 ساعات
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التعليقات على تجنب السهر وقلل الكافيين.. 7 نصائح مهمة لتجنب الإصابة بالصداع
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