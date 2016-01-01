ينتشر الجديري عندما يصاب شخص ما بسعال الجدري أو يعطس وتنبعث قطرات الجهاز التنفسي من فمه أو أنفه ويستنشقها شخص آخر سليم، ويتم استنشاق الفيروس ثم يهبط ويصيب الخلايا التي تغطي الفم والحلق والجهاز التنفسي، ويمكن للأشياء الملوثة مثل الفراش أو الملابس أيضًا أن تنشر الجديري.
أعراض مرض الجديري :
ووفقا لموقع "بولد سكاي" الهندي، فإنه بعد إصابتك بالفيروس، تتراوح فترة الحضانة بين 7-19 يومًا (متوسط 10-14 يومًا) خلال هذه الفترة، يتكرر الفيروس في الجسم، ولكن قد لا يظهر الشخص بالأعراض وقد يبدو بصحة جيدة.
وقد يعانى الشخص المصاب بحمى أو طفح جلدي خفيف قد لا يكون واضحًا جدًا، وبعد فترة الحضانة، تبدأ الأعراض الأولية في الظهور، والتي تشمل ما يلي:
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التعليقات على منها التقيؤ والصداع.. أعراض الإصابة بالجديري
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