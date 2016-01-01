نشر موقع صحيفة daily mail البريطانية، تقريرًا جديدًا أكد فيه أن أحد كبار العلماء البريطانيين أكد أن مقابض الأبواب، والدرابزين وعربات التسوق يجب أن تكون مطلية بالنحاس لمنع انتشار فيروس كورونا التاجي.
وأظهرت الأبحاث أن عدوى فيروس كورونا، يمكن أن تبقى وتظل معدية على الفولاذ والبلاستيك لمدة ثلاثة أيام، لكن الفيروس التاجي يقتل خلال أربع ساعات على النحاس بسبب خصائص المعدن المضادة للبكتيريا.
وبحسب تقرير ديلي ميل، يمكن أن يصاب الناس بالفيروس عن طريق لمس الأسطح الملوثة ثم لمس وجوههم، مما يسمح للفيروس بدخول الفم أو الأنف.
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التعليقات على بحث جديد.. كورونا يظل 3 أيام على البلاستيك و4 ساعات على النحاس
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