بحث جديد.. كورونا يظل 3 أيام على البلاستيك و4 ساعات على النحاس

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كورونا يظل 3 أيام على البلاستيك و4 ساعات على النحاس

نشر موقع صحيفة daily mail البريطانية، تقريرًا جديدًا أكد فيه أن أحد كبار العلماء البريطانيين أكد أن مقابض الأبواب، والدرابزين وعربات التسوق يجب أن تكون مطلية بالنحاس لمنع انتشار فيروس كورونا التاجي.

وأظهرت الأبحاث أن عدوى فيروس كورونا، يمكن أن تبقى وتظل معدية على الفولاذ والبلاستيك لمدة ثلاثة أيام، لكن الفيروس التاجي يقتل خلال أربع ساعات على النحاس بسبب خصائص المعدن المضادة للبكتيريا.

وبحسب تقرير ديلي ميل، يمكن أن يصاب الناس بالفيروس عن طريق لمس الأسطح الملوثة ثم لمس وجوههم، مما يسمح للفيروس بدخول الفم أو الأنف.

واقترح ويليام كيفيل، عالم الأحياء الدقيقة في جامعة ساوثامبتون، أن يتم طلاء مقابض الأبواب وعربات التسوق والدرابزين في وسائل النقل العام، وحتى معدات الصالة الرياضية بالنحاس لتقليل مدة وجود الفيروس عليها.

وأوضح أنه عندما يهبط الفيروس التاجي على النحاس، تهاجم أيونات المعدن - الذرات المشحونة كهربائيًا - الغشاء الدهني للفيروس ، وهي البنية التي تحميه، ثم يغزو النحاس الخلية ويدمر الحمض النووي للفيروس، ويقتلها بالكامل.

المصدر: صحيفة daily mail البريطانية

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