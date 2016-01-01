ماذا يحدث للجسم عند تناول مزيج الملح والفلفل والليمون معا؟

آخر الأخبارالصحة والجمال › ماذا يحدث للجسم عند تناول مزيج الملح والفلفل والليمون معا؟

صورة الخبر: الملح والفلفل والليمون
الملح والفلفل والليمون

يعانى الكثير من الأشخاص بسبب عدوى الانفلونزا بشكل مستمر، وفي كثير من الأحيان ، يمكن للأدوية التي تسببها المواد الكيميائية أن تضر بجسمك، كما أثبتت الدراسات أن تناول المضادات الحيوية يمكن أن يضعف جهاز المناعة لديك تدريجيًا.

وكشف موقع "boldsky" حول فوائد تناول مزيج الملح والفلفل والليمون معًا

- يعالج الانفلونزا والبرد
اعصر نصف ليمونة في كوب من الماء المغلي .
اتركي اللب والقشر ينقع لمدة 10 دقائق ، ثم أزيلي لب الليمون وأضيفي ملعقة صغيرة من العسل وقليل من الفلفل الأسود المطحون إلى الخليط. اشرب هذا المحلول 2-3 مرات في اليوم للحصول على نتائج فعالة.

- علاج التهاب الحلق
امزج العصير من ثلاث ليمون طازج مع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود وملح البحر.
أضف ملعقة كبيرة من العسل واملأ باقي الكمية بالماء الدافئ.
لاستخدامه لتخفيف التهاب الحلق ، تغرغر بالخليط مرتين في اليوم. من المفيد أيضًا منع السعال .

- يزيل انسداد الأنف
في خليط سيساعد على تحفيز العطس، وكذلك تنشيط الأنف.
إضافة أجزاء متساوية من القرفة والفلفل الأسود وبذور الكمون ، وطحن المزيج وشمه لتنظيف أنفك.

المصدر: موقع "boldsky"

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على ماذا يحدث للجسم عند تناول مزيج الملح والفلفل والليمون معا؟

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
43719

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager