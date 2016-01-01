ماذا يحدث للجسم عند تناول مزيج الملح والفلفل والليمون معا؟

يعانى الكثير من الأشخاص بسبب عدوى الانفلونزا بشكل مستمر، وفي كثير من الأحيان ، يمكن للأدوية التي تسببها المواد الكيميائية أن تضر بجسمك، كما أثبتت الدراسات أن تناول المضادات الحيوية يمكن أن يضعف جهاز المناعة لديك تدريجيًا.
وكشف موقع "boldsky" حول فوائد تناول مزيج الملح والفلفل والليمون معًا
- يعالج الانفلونزا والبرد
اعصر نصف ليمونة في كوب من الماء المغلي .
اتركي اللب والقشر ينقع لمدة 10 دقائق ، ثم أزيلي لب الليمون وأضيفي ملعقة صغيرة من العسل وقليل من الفلفل الأسود المطحون إلى الخليط. اشرب هذا المحلول 2-3 مرات في اليوم للحصول على نتائج فعالة.
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