طبيب أمريكي يحذر من وباء جديد يقتل نصف سكان العالم بسبب الطيور



الدجاج الدجاج

أشارت صحيفة ديلي ميل البريطانية إلى أن هناك خطرا يهدد البشرية بالكامل، ويرجع الخطر إلى انتشار وباء جديد بسبب الطيور قد يكون أشد فتكًا من الفيروس التاجي كورونا.



وحذر أحد الأطباء الأمريكيين أن عند انتشار الوباء الجديد سوف يقضي على نصف سكان العالم، كما يرجع منبع الوباء إلى مزارع الدجاج.



وتابع الطبيب أن علاقة البشر مع الدجاج أصبحت خطيرة وبعيدة عن الأمان، فتناول الدجاج أو ذبحها يجعلنا عرضة لمخاطر صحية في الوقت الحالي.

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وأفادت التقارير الطبية أن عند إجراء الكثير من الأبحاث أثبتت أن الحيوانات تحمل الكثير من الأوبئة وتضر بصحة الإنسان، كما تحمل عدوى خطيرة وهي الفيروسات التي تهاجم الجهاز المناعي بالجسم.وأِشارت الأبحاث على دلائل علمية بأن الحيوانات خطر كبير على الإنسان، حيث عاني العالم منذ قديم الزمن من مرض الحصبة والذي انتشر عن طريقة الماعز والأغنام، والإصابة بالجدري والذي كان منبعه الإبل، أما مرض الجذام الذي هاجك البشر كان يرجع لحيوان الجاموس، والسعال من الخنازير، وحمى التيفوئيد من الدجاج، أما يرجع فيروس البرد من الخيول، وكان اخرهم فيروس كورونا الذي أشارت الكثير من الأبحاث أنه يرجع للخفافيش.وأكد الأطباء وفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية أن الدجاج أصبح خطرا على الأشخاص فإنه يحمل الأمراض والأوبئة، فعند انتشار انفلونزا الطيور سوف تقضي على البشر.وتوقع عدد كبير من الباحثون أن عند انتشار انفلونزا الطيور سوف تشهد البلاد ملايين حالات الوفاة، فوصفها العلماء بأنها الطاعون القادم.كما وصفت منظمة الصحة العالمية ذلك الوباء "الانفلونزا"، بأنها أكثر الأمراض خطورة وفتكا، وذلك الوصف يرجع لحالات الوفاة العديدة التي شهدتها البلاد خلال فترة انتشار الإنفلونزا الإسبانية في عام واحد.وأشار موقع healthline عن أعراض انفلونزا الطيور وهي :- السعال.- التهاب الحلق.- السخونية.- الحمى.- الصداع.- ضيق في التنفس.اقرأ ايضًا:هل يمكن ارتداء الأطفال للكمامات؟.. أطباء يجيبونوأشار موقع webmed عن طرق الوقاية من انفلونزا الطيور وهي :- الحصول على اللقاح.- عدم التعامل مع الطيور.- غسل اليدين باستمرار إذا تم التعامل مع الطيور.- ارتداء الكمامة الطبية.- عند تناول الدجاج يجب شرب الكثير من السوائل الصحية.- عدم تناول البيض النيئ.- استخدام الماء الساخن في التطهير عند طهي الدجاج.