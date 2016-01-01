بعد رفع الإغلاق.. انطلاق أول رحلة طيران داخلية في السعودية

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ذكرت صحيفة عكاظ أن الخطوط الجوية السعودية أطلقت اليوم الأحد أول رحلة طيران جوية داخلية من مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد من الصالة رقم 1 متجهة إلى الرياض.



وأفادت الصحيفة السعودية بأن وزير النقل رئيس مجلس الهيئة العامة الطيران المدني المهندس صالح الجاسر أجرى جولة في مطار الملك عبدالعزيز؛ للوقوف على الاستعدادات لانطلاق الرحلات الداخلية من المطار، وما تم أخذه من ترتيبات وفقا للشروط الصحية والاحترازية.



وعلقت السلطات السعودية كل الرحلات الداخلية والدولية بمطارات المملكة حتى إشعار آخر، منذ بدء تفشي جائحة فيروس كورونا مارس الماضي

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وأشارت شركة الخطوط الجوية السعودية حينها إلى أنه سيتم الإعلان عن استئناف الرحلات الجوية بشكل رسمي في حال تم استئناف الرحلات.