أبرزها 3 صفقات سوبر.. 5 تصريحات نارية لـ مرتضى منصور



مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك

أدلى المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، بعدة تصريحات لبرنامج "زمالكاوي" الذي يقدمه طارق يحيى عبر قناة النادي، أبرزها توصله لاتفاق مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، لتجديد عقده مع الفريق لمدة موسم آخر.



ويستعرض موقع صدى البلد أبرز تصريحات مرتضى منصور في السطور التالية..



حسمنا التعاقد مع كارتيرون

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أكد مرتضى منصور، أنه تم الاتفاق بشكل رسمي مع الفرنسي كارتيرون، المدير الفني للفريق وتم تجديد تعاقده لمدة عام بزيادة بلغت 20% من قيمة تعاقد الموسم الماضي.سنبرم 3 صفقاتوتابع:" تم الاتفاق مع كارتيرون على إبرام 3 صفقات مميزة في موسم الانتقالات الصيفية، ولسنا في حاجة لأكثر من ثلاثة تدعيمات في بعض المراكز".ورفض مرتضى منصور الإفصاح عن هوية اللاعبين الثلاثة الذين اقتربوا من الانضمام لصفوف الزمالك.