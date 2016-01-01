أدلى المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، بعدة تصريحات لبرنامج "زمالكاوي" الذي يقدمه طارق يحيى عبر قناة النادي، أبرزها توصله لاتفاق مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، لتجديد عقده مع الفريق لمدة موسم آخر.
ويستعرض موقع صدى البلد أبرز تصريحات مرتضى منصور في السطور التالية..
حسمنا التعاقد مع كارتيرون
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التعليقات على أبرزها 3 صفقات سوبر.. 5 تصريحات نارية لـ مرتضى منصور
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