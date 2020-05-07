شاهد الفيديو أولا.. تجارة عين شمس تعلن عن بدء رفع المقالات البحثية



كلية تجارة جامعة عين شمس كلية تجارة جامعة عين شمس

أعلنت الصفحة الرسمية لكلية تجارة جامعة عين شمس عن بدء رفع المقالات البحثية لجميع طلاب فرق النقل (عربى – لغات – ساعات معتمدة – تعلم مدمج – تعليم مفتوح).



حيث يبدأ من اليوم 31/5/2020 رفع المقالات البحثية الخاصة بفرق النقل ومواد التخلفات طبقًا للجداول المعلنة بتاريخ 7/5/2020 على منصة المقالات البحثية.



وحتى يمكن القيام برفع المقالة البحثية الخاصة بالمادة الأولى لكل شعبة أو تخصص يتم الآتى:

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1- الطلاب الذين فعلوا الايميل الأكاديمى الخاص بهم يمكنهم رفع المقالات البحثية الخاصة بهم من خلال الرابط التالى(https://bit.ly/36Ipji4)ويجب عليهم أولًا مشاهدة الفيديوا التالى جيدًا لكى يعرفوا خطوات رفع المقالات البحثية الخاصة بهم (https://youtu.be/hX32Eq4oKmI)