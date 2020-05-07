شاهد الفيديو أولا.. تجارة عين شمس تعلن عن بدء رفع المقالات البحثية

أعلنت الصفحة الرسمية لكلية تجارة جامعة عين شمس عن بدء رفع المقالات البحثية لجميع طلاب فرق النقل (عربى – لغات – ساعات معتمدة – تعلم مدمج – تعليم مفتوح).
حيث يبدأ من اليوم 31/5/2020 رفع المقالات البحثية الخاصة بفرق النقل ومواد التخلفات طبقًا للجداول المعلنة بتاريخ 7/5/2020 على منصة المقالات البحثية.
وحتى يمكن القيام برفع المقالة البحثية الخاصة بالمادة الأولى لكل شعبة أو تخصص يتم الآتى:
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