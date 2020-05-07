شاهد الفيديو أولا.. تجارة عين شمس تعلن عن بدء رفع المقالات البحثية

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صورة الخبر: كلية تجارة جامعة عين شمس
كلية تجارة جامعة عين شمس

أعلنت الصفحة الرسمية لكلية تجارة جامعة عين شمس عن بدء رفع المقالات البحثية لجميع طلاب فرق النقل (عربى – لغات – ساعات معتمدة – تعلم مدمج – تعليم مفتوح).

حيث يبدأ من اليوم 31/5/2020 رفع المقالات البحثية الخاصة بفرق النقل ومواد التخلفات طبقًا للجداول المعلنة بتاريخ 7/5/2020 على منصة المقالات البحثية.

وحتى يمكن القيام برفع المقالة البحثية الخاصة بالمادة الأولى لكل شعبة أو تخصص يتم الآتى:

1- الطلاب الذين فعلوا الايميل الأكاديمى الخاص بهم يمكنهم رفع المقالات البحثية الخاصة بهم من خلال الرابط التالى(https://bit.ly/36Ipji4)

ويجب عليهم أولًا مشاهدة الفيديوا التالى جيدًا لكى يعرفوا خطوات رفع المقالات البحثية الخاصة بهم (https://youtu.be/hX32Eq4oKmI)

المصدر: elbalad

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