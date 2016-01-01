إسقاط الجنسية المصرية عن ريم دسوقي.. تفاصيل



ريم دسوقي ريم دسوقي

قرر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، إسقاط الجنسية عن ريم دسوقي محمد دسوقي، مع السماح لها بالتجنس بـ الجنسية الأمريكية.



جاء ذلك بعد الإطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية.



وكذلك القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

